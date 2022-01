Döbeln

Das neue Jahr hat Sascha Winkler genauso begrüßt, wie es perfekt für ihn ist: In den Bergen, aktiv, mit seiner Freundin und seinen Hunden. Der 34-jährige Döbelner kann sich kaum etwas Schöneres vorstellen. Er teilt seine Leidenschaft gern mit Gleichgesinnten. Und verdient damit seinen Lebensunterhalt.

Schneewanderung in den Bergen – Sascha Winkler ist auch staatlich geprüfter Bergführer. Für Touren mit Hund wird alles angepasst. Quelle: privat

Als Bundeswehrsoldat in Afghanistan entschied er sich vor über zehn Jahren, seine berufliche Zukunft nicht mehr mit Dingen zu verbringen, die ihn nicht ausfüllen. Heute ist er mit einem sachsenweit einzigartigen Geschäftsmodell auf dem Markt. Der Hunde-, Natur- und Bewegungsfreund bietet mit seinem Unternehmen nicht nur professionelles Training für Mensch und Tier an, sondern mit seinen Aktivreisen auch die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Hund Sport zu treiben und zu verreisen.

Entscheidung im Afghanistaneinsatz

Sascha Winkler war nicht immer so sportlich, wie man ihn heute erlebt. Jahrelang hat er aktiv Triathlon betrieben, mittlerweile fühlt er sich auf den langen Kanten wohl – wie bei den 100 Kilometern beim Zugspitz-Ultratrail zum Beispiel. „Mit 16 Jahren hab ich noch gute 128 Kilo gewogen und hatte mit Sport nichts am Hut“, erzählt er. Aber er ist groß gewachsen – 1,94 Meter.

Heute teilt Sascha Winkler nahezu alle sportlichen Aktivitäten mit seinen Tieren. Quelle: privat

Noch während seiner Abiturzeit im Döbelner Lessing-Gymnasium meldet er sich bei den Basketballern des Döbelner SC an. Relativ sportlich geht es auch weiter für den Döbelner. Sascha Winkler entscheidet sich für die Bundeswehr, verpflichtet sich für vier Jahre. Die Ausbildung zum Fallschirmjäger in der Spezialeinheit bei der Luftwaffe ist intensiv. Sechs Monate ist er schließlich in Afghanistan im Einsatz.

Und stellt sich dort die Frage, was er von seinem Leben erwartet und wie es zukünftig aussehen soll. „Meine Lebenszeit mit etwas zu verschwenden, was mich nicht ausfüllt, war mir zu schade.“

60 Trainerscheine, eine große Liebe

Hundezüchter hatte er als Kind werden wollen. Sascha Winkler ist aufgewachsen mit den Tieren, die als bester Freund des Menschen gelten. „Ich hab darüber nachgedacht, was für mich die wichtigsten Dinge im Leben sind: Sport, Natur, Hund.“ Er entschließt sich, in Chemnitz Sport zu studieren, macht sich parallel dazu selbstständig als Personal Trainer, absolviert zahlreiche Ausbildungen nebenher. Inzwischen hat er 60 Trainerscheine, ist unter anderem staatlich geprüfter Bergführer, hat den Golfschein, deckt sämtliche Wintersportbereiche ab. Selbst den Paragliding-Ausbilder macht er, obwohl er selbst unter Höhenangst leidet.

Sascha Winkler ist mit Hunden aufgewachsen und hat sich auch zum Hundetrainer ausbilden lassen. Quelle: privat

Weil er weiß, dass er selbst sein ganzes Leben mit Hunden verbringen wird, lässt er sich nebenbei zum Hundetrainer ausbilden, baut in Chemnitz als Franchise-Unternehmer einen Hundeschulbetrieb auf und entwickelt nebenbei sein eigenes Konzept – Personaltraining mit Hund. Und fasst irgendwann seine mittlerweile zehn Einzelberufe zu einem Gesamtkonzept, seinem ganz speziellen Geschäftsmodell zusammen.

Mit Hund oder ohne – alles geht, nichts muss

Seine erste Aktiv-Reise mit Hund unternimmt Sascha Winkler 2015 nach Österreich. Mittlerweile ist er in zwölf verschiedenen Reiseländern unterwegs – immer sportlich aktiv und stets mit Hund.

Auf dem Wasser mit Hund – alles geht, nichts muss bei Sascha Winklers Aktivreisen. Quelle: Sascha Winkler

Auf seinen Touren kann alles, es muss nichts. Theoretisch muss man nicht einmal einen Hund mithaben. „Aber man kann eben alles, was wir anbieten auch mit den Tieren machen.“ Kajak fahren, Eislaufen, Langlauf, Klettern, Schwimmen – es gibt wenig, was nicht möglich ist.

Drei seiner eigenen Hunde sind auch bei der diesjährigen Silvesterreise in Österreich dabei. Sechs Tiere gehören mittlerweile zu seiner privaten Rasselbande, sind immer dabei. Yumiko ist eines davon. Die etwa zehn Monate alte Hündin haben Sascha Winkler und seine Lebensgefährtin Sara Gränitz von einer ihrer Reisen aus Rumänien mitgebracht.

Spendenaktion für schwer verletzte Yumiko

Den jungen Straßenhund fanden die beiden an einem Verkaufsstand in der Nähe eines großen Stausees. „Wir haben schnell festgestellt, dass Yumiko verletzt war. Sie lahmte massiv auf ihrem linken Hinterlauf. Für junge, kranke Hunde kann eine Verletzung in solch einem Umfeld schnell das Todesurteil bedeuten“, erzählt Sara Gränitz. Die Hunde werden in Rumänien an Touristen-Hotspots ausgesetzt, weil sie dort von den Besuchern mit Nahrung versorgt werden. „Naht der Winter, sieht das Ganze dann natürlich schnell anders aus, schlechte Voraussetzungen für einen Junghund mit Verletzung.“ Den beiden war klar, dass die junge Hündin mit der schweren Beckenfraktur keine Chance haben würde zu überleben.

Die zehn Monate alte Hündin Yumiko retteten Sascha Winkler und seine Freundin in Rumänien von der Straße. Quelle: Sascha Winkler

Seit dem gehört Yumiko zur Familie von Sascha Winkler. Weil sich ihre Verletzung als schwerer herausgestellt hat, als ursprünglich angenommen, hat seine Freundin jetzt eine Spendenaktion auf gofundme organisiert. „Als wir entschieden haben Yumiko aufzunehmen, haben wir uns darauf eingestellt, dass einiges an Arbeit und Geld investiert werden muss, um ihr ein schmerzfreies und glückliches Leben zu ermöglichen, doch die anstehenden Behandlungskosten stellen uns vor sehr große Herausforderungen.“

Für Sascha Winkler war es keine Frage, die Behandlung – egal wie – zu finanzieren. Doch das Corona-Jahr ist finanziell auch an ihm und seinem kleinen Reiseunternehmen nicht spurlos vorübergegangen, weshalb er jetzt froh ist, dass es die Spendenaktion gibt. Und dass es Menschen gibt, die ein Herz für Tiere haben und auch seine Leidenschaft teilen.

Bei seinen Reisen macht Sascha Winkler für Mensch und Tier fast alles möglich. Quelle: privat

Von Manuela Engelmann-Bunk