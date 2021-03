Döbelner soll Corona-Schutz teuer bezahlen

Döbeln

Nikola Turkalj hat in seinem Leben schon viel Bußgeld gezahlt. Döbelns 30er Zonen und er – das ist keine gute Kombination. Beschwert hat sich der gebürtige Kroate nie, hat immer bezahlt ohne zu Murren. Gegen den jüngsten Bußgeldbescheid aber ist er beim Döbelner Ordnungsamt in Einspruch gegangen. Insgesamt 88,50 Euro soll er überweisen. Nicht, weil er wieder mal zu schnell gewesen ist. Sondern vielmehr, weil er beim Fahren einen Mund-Nasen-Schutz getragen hat. Doch das will dem 63-Jährigen einfach nicht in den Kopf. „Wir haben Corona. Ich habe nur getan, was in der jetzigen Zeit erwartet wird.“

Die Maske bleibt im Gesicht – während der gesamten Autofahrt

Am 4. Februar in diesem Jahr holt Nikola Turkalj eine Bekannte aus dem Leisniger Krankenhaus ab. Die fast 80-Jährige hat im Herbst ihren Mann verloren, seitdem kümmert sich Turkalj um sie, hilft ihr, wenn es erforderlich ist. Als der Döbelner sie vor dem Krankenhaus in Empfang nimmt, fordert ihn die Schwester auf, sofort eine Maske aufzusetzen. Seine Bekannte habe in einem Zimmer mit einer – zwar nicht mehr ansteckenden – Corona-Patientin gelegen, sicher sei sicher. Nikola Turkalj tut was ihm geheißen. Nicht nur auf dem Weg bis zum Auto, sondern auch während der gesamten Fahrt lässt nicht nur seine Bekannte, sondern auch er die Maske auf. So, wie es ein paar Tage später, am 15. Februar nämlich, auch per Verordnung erst einmal Pflicht wird: Fahren zwei Personen aus verschiedenen Haushalten in einem Fahrzeug, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um eine mögliche Ansteckung mit dem Corona-Virus zu verhindern. Am 8. März ist die Regelung noch einmal modifiziert worden: Jetzt müssen alle Insassen außer dem Fahrer eine Maske tragen, wenn sie aus verschiedenen Haushalten kommen.

Als er seine Bekannte aus dem Krankenhaus abholt, trägt Nikola Turkalj aus Sicherheitsgründen eine Maske. Quelle: Sven Bartsch

Unkenntlich machen war nicht der Plan

Auf der Straße der Jugend filmt ein Messbediensteter der Stadt Döbeln Nikola Turkalj, weil er zu schnell fährt. Am 19. Februar – also zu der Zeit, als die Masken-Verordnung für alle Fahrzeuginsassen gilt – bekommt er Post vom Ordnungsamt: Nicht wegen des Tempoverstoßes, sondern wegen der Verhüllung seines Gesichtes soll er nun zahlen: 60 Euro Geldbuße, 25 Euro Verfahrenskosten und 3,50 Euro Auslagen. Der 63-Jährige ruft beim Ordnungsamt an, versucht die Lage zu erklären. „Ich wollte mich nicht unkenntlich machen, daran habe ich gar nicht gedacht. Es ist Corona, ich saß mit einer anderen Person im Auto, das war doch nur eine Vorsichtsmaßnahme.“ Beim Ordnungsamt stößt er auf taube Ohren. Auch sein Einspruch wird abgelehnt. Drei Möglichkeiten hat Nikola Turkalj jetzt: Den Einspruch zurückzunehmen und zu zahlen, weitere Beweise zu seiner Entlastung vorzubringen oder die Angelegenheit gerichtlich klären zu lassen. Obwohl er Letzteres eigentlich nicht will, hat er Unterstützung angeboten bekommen.

Anwalt bietet kostenfreie Unterstützung an

Rechtsanwalt Martin Göddennenrich nämlich kann über den Bußgeldbescheid der Stadt Döbeln nur den Kopf schütteln. „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass hier ein deutlicher Verstoß gegen das Opportunitätsprinzip vorliegt“, sagt der Jurist. Anders als die Staatsanwaltschaft bei den meisten Straftaten muss eine Verwaltungsbehörde Ordnungswidrigkeiten nicht zwangsläufig verfolgen. Die Verfolgung liegt im sogenannten „pflichtgemäßen Ermessen.“ Dadurch, dass Nikola Turkalj die Frau auf Anraten des Krankenhauspersonals mit Maske kutschierte, „muss man das Ermessen auf Null rechnen und die Ordnungswidrigkeit nicht verfolgen“. Sollte sich der Döbelner doch noch entscheiden, vor Gericht zu gehen, um den Bußgeldbescheid anzufechten, steht Rechtsanwalt Göddenhenrich als Verteidiger zur Verfügung. Er würde sogar pro bono tätig werden und dafür kein Honorar berechnen.