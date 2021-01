Döbelner stellen sich auf schärfere Maskenpflicht ein

Döbeln

Jetzt hat sie weitgehend ausgedient, die Alltagsmaske aus Stoff, in bunten Farben, individuell. Bund und Länder haben sich auf eine schärfere Maskenpflicht verständigt: Künftig müssen beim Einkaufen und im ÖPNV medizinische Masken getragen werden – entweder sogenannte OP-Masken oder besser noch FFP2-Masken. Masken unterhalb des OP-Standards sollen in den genannten Bereichen nicht mehr akzeptiert werden. Die neue Verordnung, die die schärfere Maskenpflicht enthält, soll nach jetzigem Stand am 27. Januar veröffentlicht werden und einen Tag später, nächste Woche Donnerstag, in Kraft treten.

Dagmar Schmidt hat für ihre Mitarbeiter in der Döbelner Löwen-Apotheke bereits das Tragen der selbstschützenden FFP2-Masken angeordnet. Das habe zwar auch einen gewissen Widerstand hervorgerufen, denn das Atmen und Sprechen ist mit diesem Schutz noch anstrengender als mit anderen Mund-Nasen-Masken. Auch die Mimik ist stark eingeschränkt, da noch mehr vom Gesicht verdeckt wird, und das ist im Kundenverkehr nachteilig. Nach einem Vorfall in der Apotheke aber, bei der an einer Kundin erste Hilfe geleistet werden musste, bei der im Nachhinein eine Corona-Infektion diagnostiziert worden war, sei es keine Frage mehr gewesen, welche Masken getragen werden.

Anzeige

Nach jedem Kunden eine Pause

Etwas anderes kommt auch für Friseurmeisterin Grit Neumann nicht in Frage. Schon nach dem ersten Lockdown sei in ihrem Laden in Döbeln beim Bartschneiden die FFP2-Maske getragen worden. Jetzt hat sie ihre Mitarbeiterinnen gebeten, den Umgang mit der Maske schon mal zu testen und sich damit vertraut zu machen. Auch wenn es nachweislich anstrengender ist, sei es machbar, eine solche Maske auch acht bis zehn Stunden zu tragen. Es erfordere allerdings eine Umstellung des Salonkonzeptes, was nicht gerade umsatzorientiert sei. Man müsse nach jedem Kunden eine Pause machen, aber vielleicht auch die eigenen Gewohnheiten ändern: „Der eine macht eine Raucherpause, der andere eine Maskenpause.“ Doch wenn es der Sache diene, sei man bereit dazu.

Mehrere Schichten Fleece

Die Frage, was genau eine „OP-Maske“ ist, die beim Besuch von Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr genauso wie die FFP2-Maske getragen werden kann, stellt sich Apothekerin Dagmar Schmidt. Eine geschützte Bezeichnung sei das nicht. Aufklärung leistet unter anderem Martin Preißer, Verwaltungsleiter im Krankenhaus Döbeln. Bei sogenannten OP-Masken handelt es sich um medizinische Masken, die anders als Stoffmasken aus mehreren Schichten Fleece bestehen und damit eine gewisse Filterdichte haben. Anders als FFP2-Masken dienen sie nur dem Fremdschutz. Laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ist auf der Verpackung eine CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt erforderlich.

Verfügbar im Handel sollen sowohl die medizinischen Masken, als auch die FFP2 sein, zum Beispiel in Apotheken, aber auch in Einkaufsmärkten. „Wir hatten Zeit uns zu versorgen“, sagt Dagmar Schmidt. In ihrer Apotheke werden medizinische Masken im Fünferpack zu knapp vier Euro verkauft, die FFP2 gibt es im Zweierpack für knapp fünf Euro. Bei Kaufland in Döbeln waren die sogenannten OP-Masken am Freitagvormittag ausverkauft. Die Nachfrage sei derzeit groß, betätigten Mitarbeiterinnen. Nachschub wäre bestellt, auch FFP2 soll es dann voraussichtlich geben. Wann die neue Maskenware eintrifft, war aber nicht bekannt. Im Penny-Markt an der Schillerstraße in Döbeln gab es Freitagfrüh drei Arten von Masken, eine davon mit der erforderlichen Zertifizierung für OP-Masken. Ein Zehnerpack davon kostet 4,99 Euro, es waren am Morgen noch genügend Packungen da.

Viele tragen schon medizinische Masken

Auffällig im Stadtbild und auch in den Märkten von Döbeln ist, dass sehr viele Menschen schon jetzt die bald beim Einkaufen geforderten medizinischen Masken beziehungsweise FFP2 tragen. Dass Letztere unangenehmer sind, als zum Beispiel Stoffmasken, kann Tomasz Burdzminski nicht bestätigen, der gerade seinen Einkauf mit einer FFP2-Maske erledigte. „Im Gegenteil, wenn die Metallklemme richtig an der Nase anliegt, komme ich damit sogar besser zurecht. Sie wird dann beim Atmen nicht so angezogen, wie eine Maske aus Stoff“, sagt der junge Mann. Auch Marika, sie wollte ihren Nachnamen nicht nennen, schwört auf FFP2: „Die sind viel besser, ich habe mir schon lange welche in der Rosen-Apotheke besorgt. Allerdings beobachte ich noch viel zu häufig, dass manche Menschen gar keine Maske tragen.“

Fahrpersonal wirkt positiv ein

Dass die strengere Maskenpflicht im ÖPNV zu einem Problem für die Fahrgäste wird, glaubt Michael Tanne nicht. „Wir sehen, dass nach der Ankündigung der neuen Verordnung viele Fahrgäste bereits die geforderten Masken auf haben“, sagt der Geschäftsführer von Regiobus. „Sicherlich wird es auch Personen geben, die sich mit hochwertigen Stoffmasken eingedeckt haben und diese nun auch tragen wollen. Doch unser Fahrpersonal hat mittlerweile so viel Erfahrungen sammeln können, so dass es sicherlich positiv auf die Fahrgäste einwirken kann“, sagt Tanne weiter. Da es sich bei den OP-Masken um Centartikel handele, hat der Regiobus-Chef keine Sorgen, dass diese neuerliche Umstellung schwierig werden könnte. Michael Tanne verweist noch darauf, dass die Auslastung der Busse wegen Corona nach wie vor gering ist und die Fahrgäste deshalb auch gut das Abstandsgebot einhalten können.