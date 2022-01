Döbelner und Waldheimer erinnern an den Völkermord

Döbeln/Waldheim

Gleich zwei Jahrestage mahnen im Januar an die Verbrechen der Deutschen im Nationalsozialismus. So jährte sich am 27. Januar die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, das Symbol für den Völkermord im Dritten Reich, zum 77. Mal.

Vor 80 Jahren fand die Konferenz statt, auf der Verantwortliche aus Politik, Verwaltung und SS besprachen, wie dieser Völkermord zu organisieren ist. Beschlossen war er zum Zeitpunkt der Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 schon längst. SS-General Reinhard Heydrich, Leiter des Reichssicherhauptamtes und Reichsprotektor für Böhmen und Mähren, hatte auf Betreiben Hermann Görings diese Konferenz einberufen, um mit hohen SS-Offizieren, hochrangigen Mitarbeitern der Regierung und der Verwaltung den Massenmord zu organisieren, die Details zu besprechen und die Zuständigkeiten zu klären. Es ging um die Ausrottung der europäischen Juden, um elf Millionen Menschen.

Auf dem Waldheimer Friedhof trafen sich am Donnerstag Stadträte und Bürger, um an die Opfer des Holocaust zu gedenken. Von der FDP war Andre Langner erschienen, von der Fraktion der Partei „Die Linke“ Dieter Hentschel. Auch Stadtrat Ringo Fleischer (AfD) nahm an der Gedenkstunde teil, legte Blumen am Mahnmal für die Opfer des Faschismus auf dem Waldheimer Friedhof nieder.

„Wir vernichten jeden, der uns nicht passt“, brachte Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst die totalitäre Ideologie der Nazis auf den Punkt. Er schloss in seiner Ansprache alle Opfer dieser Ideologie ein und betonte, wie wichtig das Gedenken an diese beispiellosen Verbrechen ist.

Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser sprach am Gedenkstein auf dem Döbelner Wettinplatz zu Vertretern der Stadtratsfraktionen von CDU, SPD, Linke, Grüne und Jetzt für unser Döbeln sowie vor Schülern des Lessing-Gymnasiums: „Aus der Erfahrung des Holocaust leitet sich die Verpflichtung unseres Landes ab, die Würde und den Glauben eines jeden Menschen zu wahren und zu schützen. Das bildet das Fundament unserer freiheitlichen Rechtsordnung und ist der Grundkonsens unserer Gesellschaft. Wer sich dagegen stellt, steht außerhalb. In Deutschland haben Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus nichts zu suchen.“ Eine aufgeklärte, tolerante Gesellschaft, in der der respektvolle Umgang im Vordergrund steht, sei keine Selbstverständlichkeit. „Für ihren Erhalt müssen wir uns täglich einsetzen – gegen Gewalt und Radikalisierung, gegen Lüge, Hass und Hetze“, so Liebhauser.

Stephan Conrad, der für die SPD im Döbelner Stadtrat sitzt, wünscht sich, dass es nicht bei dem ritualisierten Gedenken einmal im Jahr bleibt. Gegen Rassismus und Antisemitismus müsse jeden Tag aufs Neue angekämpft werden. Conrad und seine Mitstreiter aus der AG Geschichte des Treibhausvereins haben die Schicksale von jüdischen Mitbürgern in Döbeln recherchiert, die größtenteils Opfer des Holocaust geworden sind. Für ihre Arbeit wurde der Treibhausverein am Dienstagabend im Berliner Abgeordnetenhaus mit dem Obermayer Award der Obermayer Foundation, einer Stiftung aus Dedham in Massachusetts, ausgezeichnet. Damit werden deutsche Bürger und Initiativen geehrt, die besondere Beiträge leisten, um die jüdische Geschichte und Kultur ihrer Gemeinden zu erhalten. Dabei soll das deutsch-jüdische Zusammenleben der Vergangenheit in Erinnerung gerufen und für die Zukunft wiederhergestellt werden. Insgesamt 16 Stolpersteine vor den Wohnhäusern der jüdischen Familien erinnern im Stadtgebiet Döbeln mittlerweile an deren Schicksale.

