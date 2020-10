Döbelner verprügelt 30 000-Euro-Diebin – Gericht fällt Urteil

Döbeln

Nancy ist Täterin und Opfer. Die junge Frau (Name geändert) klaute ihrer Pflegemutter in Waldheim 30 000 Euro. Noch während der Prozess wegen dieses Diebstahls lief, bekam sie ganz übel Prügel von einem deutlich älteren Mann. „Stehaufmännchen“ nennt ihr Anwalt Thomas H. Fischer die junge Frau, die er im Prozess gegen den Schläger als Nebenklägerin vertrat. Stehaufmännchen, weil sich Nancy am 1. Juli 2019 selbst aus dem Krankenhaus entließ, wohin sie der Rettungshubschrauber nach der Prügelattacke gebracht hatte. Die Ärzte waren von Lebensgefahr ausgegangen.

Der Nebenklage-Anwalt: „Versuchen Sie nicht, sich gegenseitig zu helfen“

Nancy ist bereits rechtskräftig verurteilt, bekam für den Diebstahl in zweiter Instanz eine Jugendstrafe mit Bewährung. Nun ist am Amtsgericht Döbeln auch der Prozess gegen den 42-jährigen Schläger zu Ende gegangen. Thomas H. Fischer hielt am letzten Verhandlungstag neben Staatsanwältin und Verteidiger auch sein Plädoyer. Es war ein sehr ungewöhnlicher Schlussvortrag, der keine Ausführungen zum Tatgeschehen und zur rechtlichen Würdigung enthielt. Der Jurist formulierte dagegen eine große Bitte an den Angeklagten und seine Mandantin, die aber nicht da war, weil sie eine Langzeittherapie macht. „Versuchen Sie nicht, sich gegenseitig zu helfen. Das ist wie, wenn sich zwei alte Leute entscheiden, bei Blitzeis rauszugehen und sich vorher versprechen ,Wir stützen uns gegenseitig.’ Jeder von Ihnen hat genug mit sich zu tun. Der Nancy haben schon viele versucht, zu helfen. Und viele sind daran verzweifelt.“ Thomas H. Fischer sieht bereits neues Ungemach mit strafrechtlicher Relevanz aufziehen, wenn Täter und Opfer weiterhin Kontakt halten.

Die Staatsanwältin: „Das macht das Opfer lächerlich“

Wie im Prozess zur Sprache kam, wollte der Dachdecker der 19-Jährigen helfen, hat aber wie diese selbst Probleme mit Drogen. Am 1. Juli eskalierte es. Der 42-Jährige schlug Nancy dreimal mit einem Joghurtglas in Döbeln-Ost, wo sie bei einem Kumpel wohnte. „Das ist das Übelste“, sagte Staatsanwältin Angelika Rickert über diesen Anklagepunkt. Der Angeklagte hatte diesen eingeräumt aber in einer Weise, die die Staatsanwältin nur mit dem Kopf schütteln ließ. „Das macht das Opfer lächerlich.“ Denn der Döbelner hatte gesagt, er habe ihr Joghurt ins Gesicht schütten wollen, um wieder zu ihr durchzudringen, sie zu beruhigen. Das habe zuvor bereits mit einem Glas Wasser funktioniert. „Aber wieso fand die Polizei dann Glasscherben? Davon geht das Glas nicht kaputt“, so die Anklagevertreterin. Ebenfalls „übel“ nannte Angelika Rickert einen von „Gewalt geprägten Auftritt im geschützten Raum.“ Der Angeklagte hatte im November 2019 Nancys Wohnungstür eingetreten, als sie an der Straße des Friedens wohnte, und die junge Frau dann geschlagen und getreten. Einen Monat zuvor hatte er einer anderen Mieterin des Wohnkomplexes einen Kopfstoß versetzt. Die Frau wollte ihn davon abhalten, die Mülltonnen zu durchwühlen. Insgesamt beantragte die Staatsanwältin eine Gesamtstrafe von zwei Jahren mit Bewährung für eine ganze Litanei an Vergehen: gefährliche und einfache Körperverletzung, Sachbeschädigung und zwei Drogendelikte.

Der Angeklagte: „Es ist erschreckend“

In seinem letzten Wort als Angeklagter zeigte der 42-Jährige ehrliche Reue. „Es ist erschreckend, was ich abgezogen habe. Ich wollte ihr eigentlich nur helfen“, sagte er etwas unbeholfen. Der Mann schilderte aber auch, wie mit dem zeitlichen Abstand und dem klaren Blick des Drogenentwöhnten deutlich wurde, was er angestellt hat. Er wolle sein Anti-Aggressionstraining fortführen und ebenfalls eine Langzeittherapie absolvieren. Gleich der erste Eintrag in seinem Strafregister beginnt mit einer einjährigen Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Im Laufe der darauf folgenden 18 Jahre kamen über ein Dutzend Einträge dazu. Mit Geldstrafen ahndeten die Richter fortan Vergehen wie Drogendelikte, Diebstähle, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Leistungserschleichungen, Nötigungen, die Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zusammengerechnet hat er seitdem über 8500 Euro an die Justizkasse gezahlt, verteilt auf insgesamt 415 Tagessätze.

Die Richterin: „Nicht wie Bruce Willis im Actionfilm reagieren“

„Man kann nicht einfach so reagieren, wie Bruce Willis im Actionfilm, wenn einem jemand am Hemdchen zupft“, sagte Richterin Ines Opitz über den Kopfstoß für die Mieterin. Sie verurteilte den Angeklagten so, wie es die Staatsanwältin beantragt hatte. Drei Jahre dauert die Bewährungszeit. Der 42-Jährige sollte Nancy 4000 Euro Schmerzensgeld zahlen, wenn er nicht einfahren will. Außerdem muss er sein Anti-Aggressions-Training fortsetzen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel