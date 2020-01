Döbelnerin: Weg am Bürgergartenteich muss sicherer werden

Döbeln

Innerhalb kurzer Zeit gab es zwei Vorfälle am Naturteich des Döbelner Bürgergartens. Erst am vergangenen Freitagabend war eine Seniorin in das Gewässer geraten und kam an der steilen Uferstelle nicht mehr aus eigener Kraft heraus. Sie musste von der Feuerwehr gerettet werden. Es stellt sich nun die Frage, ob der Weg um den Naturteich, vor allem im westlichen Bereich, sicher genug für Spaziergänger und Läufer ist.

Stadt prüft

„Der Unfall der Seniorin ist natürlich sehr bedauerlich. Unser Technischer Bereich ist dabei, die Situation an dem betreffenden Uferabschnitt und eventuelle Maßnahmen zu prüfen“, erklärt Thomas Mettcher, Pressesprecher der Stadtverwaltung, auf Anfrage.

Angelika Menzel wohnt nicht weit entfernt vom Bürgergarten und ist oft in dem Naherholungsareal anzutreffen, zum Beispiel beim Nordic Walking. Sie ist der Auffassung, dass der schmale Weg-Abschnitt in unmittelbarer Ufernähe sicherer gestaltet werden müsste. „Der Weg ist sehr ausgetreten, uneben und teilweise abschüssig in Richtung Teich, vor allem im Kurvenbereich. Das ist schon gefährlich“, sagt Angelika Menzel. Die Ausleuchtung im Dunkeln ist nach ihrer Meinung kein Problem, die vorhandenen Lampen würden funktionieren. Ein Einzäunen hält die Döbelnerin auch nicht für angemessen, da das den Parkcharakter zerstören würde. Menzel: „Der Weg müsste einfach etwas geebnet und besser befestigt werden.“

