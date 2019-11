Döbelnerin leitet erstes Sportstudio von Kati Witt

Döbeln

Vor 19 Jahren ist Judit Schmidhoffer aus Ungarn nach Döbeln gekommen. Jetzt zieht es die leidenschaftliche Rock’n’Rollerin und Fitnesstrainerin weg aus der Muldestadt, die für die Hälfte ihres Lebens so etwas wie Heimat für die zielstrebige Sportlerin gewesen ist. In Potsdam wird Judit Schmidhoffer nun das erste Sportstudio von Eiskunstlauf-Legende Katarina Witt leiten. Es ist ein großer Schritt für die 38-Jährige, die damit ihre Zelte in Döbeln abbricht.

Aus Liebe gekommen, aus Liebe geblieben

Tränen fließen, nicht nur bei den Mitgliedern im Studio, das sie zuletzt in Döbeln geleitet hat. Der Abschied fällt auch Schmidhoffer schwer. Doch auch wenn sie Döbeln tatsächlich mit einem weinenden Auge verlässt – die Vorfreude auf die neue Herausforderung in Potsdam, auf den neuen Lebensabschnitt, überwiegt eindeutig. Sie ist dankbar für das, was sie in Döbeln leben durfte. Doch jetzt ist es Zeit für Judit Schmidhoffer zu gehen.

Der Liebe wegen war die temperamentvolle Ungarin vor 19 Jahren nach Döbeln gekommen. Im Jahr 2000 siedelt die frühere Rock’n’Roll- und Akrobatik-Leistungstänzerin aus Ungarn ins kalte Deutschland über, beendete damit ihre Karriere. Von einem Tag auf den anderen lässt sie alles hinter sich. Ihre Beziehung zerbricht, doch der Liebe wegen bleibt die ungarische Meisterin trotzdem in Döbeln. Es ist die Liebe zu ihrem Sport. In der kleinen Stadt an der Mulde findet die damals 20-Jährige eine Heimat im Sport- und Freizeitzentrum Welwel. Dort leitet sie später nicht nur das Fitnessstudio, sie baut auch den noch heute existierenden Rock’n’Roll-Verein auf.

Einzigartiges in Döbeln geschaffen

Judit Schmidhoffer weiß, was sie will. Sie ist ehrgeizig. Und sie nimmt Herausforderungen an. Diese Eigenschaften bringen sie vorwärts und helfen ihr heute noch dabei, Klippen zu umschiffen, die sich auf ihrem Weg zwangsläufig ergeben. Mit dem Welwel Sport- und Tanzverein schafft sie in Döbeln Einzigartiges, richtet 2008 die Europameisterschaft im Rock’n’Roll für Mädchen- und Frauen-Formationen in der Muldestadt aus, drei Jahre später tanzt die Weltspitze des Rock’n’Roll bei den World Masters Main Class & World Championship Girls Formations in der Muldestadt.

Auf nationalem Parkett räumen die Döbelner Tänzerinnen unter Leitung ihrer Trainerin Schmidhoffer alle Titel ab, die es zu vergeben gibt, werden dreimal hintereinander Deutsche Meister, tanzen bei den Weltmeisterschaften mit. Noch immer sind die „Smileys“, Judit Schmidhoffers letzte Wettkampfformation, deutschlandweit die am besten platzierte Vertretung bei einer Weltmeisterschaft.

Der Leere folgt ein großer Schritt

Der Bruch 2013 mit Verein und Arbeitgeber stellt Judit Schmidhoffers Leben auf den Kopf. Die junge Mutter muss sich neu finden. Heute sagt sie: „Ich habe nie die Kraft gefunden, mich neu zu platzieren.“ Sie meint damit nicht ihren Job als Fitnesstrainerin und Studioleiterin. Was das angeht, sind die zurückliegenden fünf Jahre sehr ausgeglichen verlaufen. „Aus dieser Warte gäbe es für mich auch keinen Grund zu gehen.“ Was Judit Schmidhoffer fehlt, ist das Tanzen. Die Herausforderung. Sie spürt eine Leere, die sich nicht mit Haus, Hof, Garten und Familie oder ihrem Job ausfüllen lässt.

Der Schritt nach Potsdam kommt kurzfristig und für viele überraschend. Doch irgendwie ist er folgerichtig. Es ist Judit Schmidhoffers Chance, etwas zu finden, das sie komplett erfüllt. Als sie das Angebot Ende September bekommt, überlegt sie nur kurz. In die Stadt Potsdam verliebt sie sich sofort. „Dort ist viel Tanz, viel Musik, viel Grün“, sagt sie. „Es gibt auch einen Rock’n’Roll-Verein in der Stadt“, und ihre Augen leuchten.

Irgendwann zurück aufs Rock’n’Roll-Parkett

Das Vorstellungsgespräch bei Katarina Witt Anfang Oktober läuft super. „Sie ist Perfektionistin. Wie ich...“, schmunzelt Schmidhoffer. Nach ihrem letzten Tag in Döbeln ist sie am Feiertag nach Potsdam gezogen, wo das neue Studio eröffnet. Ihre Familie wird später nachziehen; dass sie ihren Sohn jetzt erst einmal nur an den Wochenenden sehen wird, ist aktuell das schwierigste Thema für die 38-Jährige. „Aber ich werde viel zu tun haben“, tröstet sie sich schon mal.

Ein Jahr plant sie, bis ihr Leben in Potsdam soweit strukturiert ist, dass sie sich wieder auf dem Rock’n’Roll-Parkett umschauen kann. Sie freut sich darauf. Ein Zurück nach Döbeln schließt Judit Schmidhoffer aus, auch wenn sie dankbar für alles ist, was ihr hier möglich gemacht wurde. Doch jetzt heißt es Abschied nehmen und weiterziehen. Gut möglich, dass man zumindest in Döbelns Rock’n’Roll-Szene irgendwann wieder von ihr hören wird.

Von Manuela Engelmann-Bunk