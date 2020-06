Döbelnerin rettet Turmfalken das Leben

Döbeln

Einem kleinen Turmfalken das Leben gerettet hat Susan Reppe. Die Döbelnerin fand das Tier, das offenbar aus seiner Kinderstube in zehn Metern Höhe gefallen war. Nach einem kurzen Ausflug zu Fuß durch Wiese und Hecke im Hinterhof eines Grundstücks am Sternplatz in Döbeln – fliegen konnte der kleine Turmfalke noch nicht – sorgte die Döbelnerin dafür, dass das Tier in die Wildvogelstation nach Dresden gebracht wurde. „Wir hoffen, dass der kleine Bruchpilot ein richtig Wilder und ein Teil unseres Ökosystems wird“, sagt Susan Reppe.

„Ich habe die kurze Zeit mit diesem kleinen Wildfang sehr genossen und bin Lutz Schneider von der Wildvogelstation sehr dankbar für seine schnelle Hilfe.“ Die Döbelnerin hofft, dass „unsere Turmfalken auch endlich Chancen bekommen, für sich und ihren Nachwuchs Lebensraum und Futter zu finden.“

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von daz