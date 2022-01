Döbelnerin schafft für Hospiz Erinnerung mit nützlichem Porzellan

Döbeln

Zart und glatt liegt er in der Hand, der sanft weiß schimmernde Becher. Die Vertiefung in der Mitte, wo man beim Umfassen so wunderbar den Daumen hineinlegen kann, hat die Form eines Herzens. Ein Fingerabdruck und Initialen sind darin eingebrannt. Sie sollen eine Geschichte erzählen. Erinnern an den Menschen, dem sie gehören. Oder gehörten.

Kreatives Herzensprojekt

Ganz schlicht und doch besonders ist Katja Parnitzkes handgearbeiteter Erinnerungsbecher aus drei Millimeter dünnem, durchscheinendem Porzellan. Die 30-jährige Produktdesignerin hat ihn inzwischen hundertfach hergestellt. Vor allem für ein Hospiz in Weimar. In der Kulturstadt hat die Döbelnerin an der Bauhaus-Universität studiert. Ihr Erinnerungsbecher ist nicht nur das Ergebnis ihrer Bachelorarbeit. Inzwischen ist er Herzensprojekt und stark nachgefragt.

Als es im heimischen Wohnzimmer zu eng wurde für ihre Porzellanarbeiten, mietete sich Katja Parnitzke eine kleine Werkstatt im Döbelner Posthof. Quelle: Sven Bartsch

Die großen Scheiben zum kleinen Atelier im Döbelner Posthof laden Neugierige ein, einen Blick in die Werkstattwelt von Katja Parnitzke zu werfen. Im Regal hinter den Fenstern stehen ein paar ihrer Becher. Eine Schale, die die Form eines Baumstammes hat. Kettenanhänger aus Porzellanscherben. Die 30-Jährige ist oft hier. Seit etwa einem Jahr hat sie die Räume zusammen mit einer Freundin angemietet. Die spielt Schlagzeug. Neben dem Instrument stehen zwei kleine Sofas, eine große Werkbank, ein Regal und natürlich der Brennofen in dem Atelier der „Kreativtanten“. So steht es an der Türscheibe.

Aus der Gastronomie ins Produktdesign

Katja Parnitzke war schon immer kreativ, hat gern gezeichnet, sich verkleidet und in der Schule Näh- und Kreativkurse belegt. Als es an die Berufswahl ging, spielte das aber erstmal keine Rolle.

Sie entschied sich für die Ausbildung zur Hotel- und Restaurantfachfrau. „Aber das war eine so krasse Ellenbogengesellschaft“, erinnert sie sich an ihr Unglücklichsein in dem Job. Sie entschied sich damals um, machte das Fachabitur und wollte Produktdesign studieren. Weil sie sich dafür noch nicht reif genug fühlte, ließ sie sich zunächst zur Grafikdesignerin ausbilden. Dann folgte das Produktdesign-Studium in Weimar.

Jede Menge Handarbeit steckt in Katja Parnitzkes Erinnerungsbechern. Quelle: Sven Bartsch

Es ist absolut ihr Ding, doch die Befürchtung, mit ihrer Kreativität kein Geld verdienen zu können, treibt sie genauso um. „Ich hatte ein wenig Angst, dass mein Studium eine brotlose Kunst sein könnte und ich keine Arbeit finde.“

Sie findet eine. Katja Parnitzke ist seit vier Jahren als eine von zwei Produktdesignerinnen in der Entwicklungsabteilung der Leisniger Kerateam Fliesenproduktions und -vertriebs GmbH & Co. KG beschäftigt. Sie mag diesen Job. Aber tief in ihr schlummert eben auch noch mehr.

Nützlicher Begleiter mit emotionalem Wert

Im siebenten Semester ihres Studiums beschäftigt sich Katja Parnitzke mit dem Thema Tischkultur und Geschirr in Verbindung mit Religion. In ihrer Bachelorarbeit entwickelt sie das Thema weiter und sucht eine Möglichkeit, aus Porzellan einen Trostspender für die Trauerphase von Hinterbliebenen zu schaffen.

Sie recherchiert bei Bestattern und im Krematorium. „Mein Ursprungsgedanke war zunächst, dass jeder Trauergast, der am Leichenschmaus teilnimmt, einen Erinnerungsbecher erhält und mitnehmen kann“, erklärt die junge Frau, die auf der Suche nach einer individuellen Erinnerung ist, die im Alltag ihre Nützlichkeit behält. Ein zurückhaltender Begleiter, der zugleich emotionalen Wert besitzt.

In das Herz auf dem Erinnerungsbecher kann Katja Parnitzke Fingerabdrücke einbrennen. Quelle: Sven Bartsch

Im Verlauf ihrer Arbeit nimmt sie auch Kontakt zum Hospiz in Weimar auf. „Es war, als hätte man dort auf mich und meine Idee gewartet“, erinnert sie sich. Gemeinsam mit der Einrichtung startet sie ein Pilotprojekt, der Erinnerungsbecher ist geboren.

„Der Patient im Hospiz wird gefragt, ob er seinen Angehörigen einen solchen Becher hinterlassen möchte. Wenn er einverstanden ist, gibt er mir seinen Fingerabdruck, der wird digitalisiert und ich kann ihn im letzten Brand des Bechers einarbeiten.“ Die Übergabe der Erinnerungsbecher an die Angehörigen erfolgt jeweils während der Gedenkfeier für den Verstorbenen.

Produktionsstart auf der Tischtennisplatte

Als Katja Parnitzke ihr Studium abschließt, endet zwar ihre Ausbildung. Das Erinnerungsbecher-Projekt endet nicht. Allerdings hat sie jetzt keine Werkstatt mehr, in der sie die Becher herstellen könnte. In Döbeln lebt sie noch bei ihren Eltern. Die Formen für ihre Erinnerungsbecher hat sie mitgenommen. „Ich hab mir Porzellan bestellt und mich im Keller auf der Tischtennisplatte ausgebreitet.“ Zu ihrem Glück haben die Eltern einen Starkstromanschluss und in Hartha werden zwei Brennöfen verkauft.

Nach dem ersten Brand wird der Becher glasiert und verputzt. Quelle: Sven Bartsch

Drei Brände sind erforderlich, bis aus dem flüssigen Porzellan ein makelloser Erinnerungsbecher entstanden ist. Der erste, der sogenannte Roh- oder auch Schrühbrand bei 850 Grad, dauert 18 Stunden. Sind die drei Millimeter starken Rohlinge abgekühlt, werden sie glasiert und verputzt, damit eine makellose Oberfläche entsteht. Bei 1210 Grad werden sie anschließend noch einmal gebrannt. Danach kommen die digitalisierten Abdrücke drauf und der Becher wandert ein drittes Mal in den Ofen für den Dekorbrand bei 800 Grad. Etwa 30 Mal kann Katja Parnitzke eine Gussform benutzen, dann muss eine neue her.

30 Mal kann Katja Parnitzke eine Gussform verwenden, dann muss eine neue her. Quelle: Sven Bartsch

Die Nachfrage ist groß

In der eigenen Wohnung dann hat sie schließlich eine Werkbank in der Stube stehen. „Doch das wurde dort irgendwann alles zu viel.“ Die Nachfrage nach ihren Erinnerungsbechern reißt nicht ab. Die Arbeit mit dem Weimarer Hospiz ist vielmehr ein Herzensprojekt für sie, als dass es einen monetären Hintergrund hätte. Sie meldet dennoch ein kleines Gewerbe an, mietet ein Atelier im Posthof.

In ihrem Atelier im Döbelner Posthof lässt Katja Parnitzke ihrer Kreativität freien Lauf. Quelle: Sven Bartsch

Hier ist sie nach ihrem 40-Stunden-Job als Produktdesignerin anzutreffen. Hier entwickelt sie neue Ideen. Hier erstellt sie Gussformen – ein besonders aufwändiger Schritt auf dem Weg zu einem neuen Porzellanobjekt. Und hier stellt sie ihre Erinnerungsbecher her. Andere Hospize haben Interesse bekundet. Katja Parnitzke ist verhalten, obwohl sie gern liefern möchte. Werbung macht sie nicht. „Ich möchte niemanden enttäuschen“, sagt sie. Momentan sind ihre Möglichkeiten noch begrenzt. Sie befürchtet einfach, der Nachfrage nicht gerecht werden zu können. Ihre Becher sind echte Handarbeit. Und die braucht eben vor allem Zeit.

Erstmal das Brot, dann den Kuchen – das ist Katja Parnitzkes Motto. Nicht nur Zeit braucht sie für ihre Kreativ-Arbeit, sondern genauso eine wirtschaftliche Absicherung. Gern möchte sie ihr kleines Geschäft ausbauen. Aber langsam. „Nur die Becher allein – das füllt mich nicht richtig aus“, sagt sie, obwohl sich das zarte Gefäß auch für Hochzeiten und zur Geburt als Geschenk eignet und farblich angepasst werden kann. Ideen hat die junge Designerin jede Menge im Kopf. Eine Vase in der Form des Rathausturm beispielsweise ist schon länger in der Pipeline. Der erste Teil der Gussform ist schon fertig. Was ihr jetzt noch fehlt, ist ein bisschen mehr Zeit.

Katja Parnitzke würde ihr kleines Kreativgeschäft gern ausbauen. Langsam. Quelle: Sven Bartsch

Von Manuela Engelmann-Bunk