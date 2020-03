Döbelns Bahnhofsgebäude auf dem Abstellgleis

Döbeln

Es riecht schon am Eingang nach altem Klo. Irgendwie nach Bahnhof eben. Die Wartehalle stinkt nach Pissoir und ist an allen Wänden voll geschmiert mit Sprüchen – analoges Facebook sozusagen.

Kein schönes Tor zur Stadt

„Von einem einladenden Tor zur Stadt ist unser Döbelner Hauptbahnhof ganz weit entfernt.“ Das ist Dr. Rudolf Lehle klar. Der CDU-Fraktionschef im Döbelner Stadtrat hat am Donnerstagmorgen zu einem Besichtigungstermin ins Bahnhofsgebäude eingeladen. Dirk Heß, Bezirksleiter für Betrieb und Netz bei der Bahn AG, hatte als Bahnhofsmieter dazu die Schlüsselgewalt für die größtenteils leerstehenden Gebäudeteile. Gefühlt sind 90 Prozent des Bahnhofsgebäudes ungenutzt und versprühen im Inneren den modrigen Charme der frühen 60-iger oder 70-er Jahre in der DDR. Schon die Reichsbahn, die den Bahnhof noch intensiv nutzte, fuhr im Gebäude sichtbar auf Verschleiß. Leerstand, Bauschäden und Taubendreck taten in den letzten Jahren ein übriges am traurigen Gesamtbild des 151 Jahre alten Baudenkmals.

Neue Nutzungsideen gefragt

Doch das soll sich möglichst schnell ändern. Dr. Rudolf Lehle hatte im Februar die Eigentümer des Bahnhofsgebäudes im bayerischen Erding besucht und dabei versucht, den Bahnhof bei den Eigentümern mehr in den Fokus zu rücken. Eigentlich hat die Neumayr&Sedlmeir GbR in Erding viel Erfahrungen mit der Sanierung, Entwicklung und Verwertung von Bahnhofsgebäuden in ganz Deutschland. „106 Bahnhöfe hatten die Erdinger im Paket von einer britischen Kapitalgesellschaft gekauft. 39 wollen sie behalten und entwickeln“, weiß Rudolf Lehle. Aus Sicht der Eigentümer sei es durchaus möglich, das prägende Gebäude in Döbeln auch zeitnah in verschiedenen Umfängen zu sanieren. Sofern vorher eine rentable Nutzung für die Räume im Bahnhof gefunden werden kann, die eine solche große Investition irgendwann wieder bezahlt machen. Das hat Lehle bei den Gesprächen Erding erfahren. Im Klartext heißt das: Erst wenn sich gewerbliche Mieter für den Bahnhof finden, nehmen die Erdinger Geld in die Hand, um zu investieren. Am Verkauf des Döbelner Hauptbahnhofes sind die Eigentümer dagegen nicht interessiert.

Die Mieter im Hauptbahnhof Die Räume im Döbelner Hauptbahnhof werden aktuell nur zu etwa zehn Prozent genutzt. Eingemietet sind im Erdgeschoss ein Pizza-Lieferservice und die Mitteldeutsche Regionalbahn mit ihrem Reisezentrum. Im Geschoss darüber nutzt das Bahnsozialwerk mit den Eisenbahnhistorikern einen Raum, haben Bahn-Bezirksleiter Dirk Heß und seine Kollegen mehrere Büros und unterhält die Mitteldeutsche Regionalbahn einen Aufenthaltsraum für seine Zugbegleiter. Der Rest des Bahnhofes steht leer. Das einzige erneuerte am Bahnhofsgebäude sind die gesamten Fenster aus den 1990-er Jahren.

Stadt und Eigentümer wollen sich finden

„Die haben den Bahnhof. Andere sollen jetzt ein Konzept für die Nutzung finden?“ Bei einigen Teilnehmern des Rundgangs am Donnerstag wirft dieses Herangehen Fragen auf. Rudolf Lehle und Döbelns Baudezernent Thomas Hanns wollen sich daran nicht reiben, sondern Türen öffnen. „Wichtig ist, dass Eigentümer und Stadt aufeinander zugehen und unser Bahnhof wieder schön wird“, sind sich beide einig.

Gestern verschafften sie sich gemeinsam mit Bahnexperten und Eisenbahnenthusiasten wir Matthias Gründling und Andreas Riethig aus Döbeln einen Eindruck vom bisher unzureichend genutzten und sanierungsbedürftigen Gebäude.

Die Verkehrslage hat Potenzial

Nach dem Wasserschaden vom Jahresanfang, bröckelnden Decken und einem komplett überalterten Innenleben braucht man im Moment noch viel Fantasie und wahrscheinlich eine sechsstellige Summe, will man aus dem alten Gebäude wieder ein Kleinod mit Potenzial machen. Doch die Lage des Bahnhofes, die vorhandenen Bahnverbindungen nach Leipzig, Chemnitz, Riesa und die kommende Zugverbindung nach Dresden sowie die Anbindung ans Busnetz bieten viel Potenzial, finden Thomas Hanns und Rudolf Lehle. Von Arztpraxen, Physiotherapien, einem Motel, Kleingewerbe, Büros bis hin zu Wohnungen – vieles sei in dem altehrwürdigen Gebäude denkbar. „Wer dazu Ideen oder ein Mietinteresse hat, kann sich gern an mich wenden. Ich leite das dann direkt an die Eigentümer in Erding weiter. Wir als Stadtverwaltung begleiten alles, was unser Bahnhofsgebäude wieder aufwertet, sehr wohlwollend“, sagt der Baudezernent.

Zur Galerie So sieht es aus im Döbelner Hauptbahnhof.

Stadt erledigte Hausaufgaben im Umfeld

Die Stadt Döbeln hat in den vergangenen Jahren selbst sehr viel ins Bahnhofsumfeld investiert. Es gibt Park&Ride-Parkplätze, Fahrradstellplätze, einen neuen Spielplatz. Die Stadt baute den Vorplatz zur zentralen Umsteigestelle zwischen Bahn- und Busverkehr aus und ließ alle Zufahrtsstraße inklusive Kreisverkehr ausbauen.

„Wir als Stadtväter haben am Döbelner Hauptbahnhof ein großes ideelles Interesse und der Eigentümer hat ein wirtschaftliches Interesse. Das müssen wir jetzt zusammenbringen. Idealerweise gibt es dann vielleicht aus der regionalen Wirtschaft Interessenten, die sich im Bahnhof ansiedeln wollen“, so CDU-Stadtrat Rudolf Lehle.

Hausmeister und Toilette müssen schnellstens her

Auch einige Nahziele wurden am Donnerstag formuliert: Andreas Riethig, der als Eisenbahnhistoriker mit dem Bahnsozialwerk Räume im Bahnhofsgebäude nutzt, wünschte sich, dass der Eigentümer für den Bahnhof einen Hausmeister einsetzt. Dieser wäre Ansprechpartner und müsste sich vor Ort darum kümmern, dass es sauber ist und alle funktioniert. „Zudem müssen die Seitentüren wieder geöffnet werden. So können Rollstuhlfahrer ins MRB-Reisezentrum im Bahnhof kommen“, findet Andreas Riethig. Die Seiteneingänge zur Wartehalle sind seit 2017 verschlossen, nachdem ein Räuber die Bahnagentur von Hannelore John überfallen hatte. Mehr Leben und mehr Menschen im Bahnhof würden im Gegenzug auch für mehr Sicherheit und weniger Vandalismus sorgen.

Ganz oben auf der Wunschliste stünde zudem eine wieder nutzbare öffentliche Toilette auf dem Bahnhof.

Von Thomas Sparrer