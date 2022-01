Döbelns Feuerwehren rückten 206 mal aus

Döbeln

203 Feuerwehreinsätze hat die Döbelner Feuerwehr im vergangenen Jahr absolvieren müssen. Dabei sind neben der Stadtfeuerwehr Döbeln auch die einzelnen Ortswehren fest mit in die Einsatzplanung integriert. So rückten die Limmritzer Kameraden 38, die Ebersbacher 20 mal, Mochau (5), Beicha (5) und Choren und Lüttewitz je zwei Mal mit aus. „Wir sind gut aufgestellt und können uns über die Ausstattung und Unterstützung durch die Stadt Döbeln nicht beschweren“, sagen Gemeindewehrleiter Steffen Janasek und seine beiden Stellvertreter Thomas Harnisch und Ingo Geidelt übereinstimmend. Insgesamt stehen in der Stadt Döbeln 58 Männer und zwei Frauen in den Diensten der Freiwilligen Feuerwehr. In der gesamten Gemeindefeuerwehr mit ihren sieben Ortswehren tun 154 Männer und sechs Frauen ehrenamtlich Dienst. Dazu hat die Jugendfeuerwehr 44 Mitglieder, die Altersabteilung 42.

43 Mal musste die Feuerwehr Döbeln im vergangenen Jahr Brände löschen. 93 mal war technische Hilfeleistung durch die Wehr gefragt. 24 davon waren Verkehrsunfälle, vier davon mit tödlich Verletzten. 26 mal rückten die Kameraden in kleinerer Besetzung zu Türnotöffnungen als Amtshilfe für Rettungsdienst und Polizei aus, wenn etwa hinter verschlossenen Wohnungstüren hilflose oder verletzte Personen vermutet wurden. 26 mal rollte meist der komplett Löschzug an, weil fehlerhafte Brandmeldeanlagen auslösten. In vielen Fällen sind diese Anlagen schlecht gewartet oder längst erneuerungsbedürftig. Dabei erhoffen sich die Feuerwehrleute in Zukunft, dass die im vergangenen Jahr beschlossene neue Kostensatzung irgendwann Wirkung zeigt. Denn die Kosten solcher Einsätze für die ausgerückten Fahrzeuge samt Kameraden und deren Arbeitsausfall werden seitdem minutengenau abgerechnet und in Rechnung gestellt. Das dürfte die Investitionsbereitschaft mancher Unternehmen in ihre überalterte Brandschutztechnik sicher erhöhen.

Die größten Einsätze der Feuerwehr 2021 waren der Brand an der Ziegelstraße in Döbeln, wo am 11. März ein Reifenlager und ein Schuppen gleichzeitig in Vollbrand standen, ein Garagenbrand in der Dresdner Straße am 15. Mai, der überregionale Großeinsatz der mittelsächsischen Feuerwehren beim Brand einer Lagerhalle in Großschirma am 31. Mai, der Scheunenbrand bei der Weihnachtswelt in Strocken am 30. Juni, der Kellerbrand in Döbeln-Nord am 8. August und die 31 Sturmeinsätze an nur einem Tag, am 21. Oktober 2021, als die Kameraden über zwölf Stunden im Dauereinsatz waren.

Neues Gerätehaus für drei Ortswehren

Im vergangenen Jahr nahm die Feuerwehr zu Jahresbeginn ihre neue 750 000 Euro teure Drehleiter in Betrieb. Daran wurden das ganze Jahr die entsprechenden Kameraden ausgebildet. Das neue Fahrzeug ist regelmäßig auch überörtlich mit im Einsatz. Zudem spendierte die Stadt Döbeln der Feuerwehr eine neue Einbruch- und Brandmeldeanlage für das Döbelner Gerätehaus und schaffte für insgesamt 100 000 Euro neue Atemschutztechnik an, darunter 130 modernste Masken und 26 Einflaschengeräte mit 300 Bar und dazu 50 Flaschen. Das erleichtert die Einsätze der Atemschutzgeräteträger enorm. Der Bau eines neuen Gerätehauses und die Neuanschaffung eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges kommen in diesem Jahr für die Döbelner Gemeindefeuerwehr auf die Tagesordnung. Die Grundsatzentscheidung für den Standort eines gemeinsames Gerätehauses für die Wehren Lüttewitz-Theeschütz, Choren und Mochau war im Herbst kurzfristig abgesetzt worden. Die drei Ortswehren sind sich soweit einig und haben bereits gemeinsame Dienste eingeführt. Doch der Feuerwehrausschuss, bestehend aus den Ortswehrleitungen und Kameraden aller Wehren, hatte gewünscht, dass vor der Entscheidung zum Neubau in Lüttewitz externe Expertise eingeholt wird. „Es ist unstrittig, dass die Bedingungen in den Gerätehäusern in Mochau, Lüttewitz und Choren dringend verbessert werden müssen. Wir wollen aber eine optimale Lösung für die Kameraden, die Einsatzzeiten und die Zukunft der Feuerwehr in den Dörfern. Deshalb wollen wir den Standort noch einmal von externen Fachleuten untersuchen lassen“, so Gemeindewehrleiter Steffen Janasek. Am 31. Januar ist dazu eine Gesprächsrunde mit Feuerwehrausschuss und Stadtverwaltung angesetzt.

Von Thomas Sparrer