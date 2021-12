Döbelns Innenstadt im Herrnhuter Lichterglanz

Döbeln

Die dunkle Jahreszeit hat auch ihre schönen Seiten: Döbelns Innenstadt wird in der Adventszeit mit einbrechender Dämmerung täglich in ein Lichtmeer getaucht. Das ist schon seit über 20 Jahren so. Relativ neu hingegen sind die strahlendweißen Herrnhuter Sterne, die mit ihrem schlichten Glanz zeitlose Eleganz ausstrahlen.

Über 20 Jahre alt ist die klassische Weihnachtsbeleuchtung in Döbeln. Quelle: Sven Bartsch

Manch einem erscheint der Sternenschmuck neuer als er ist und fällt erst jetzt richtig ins Auge. Die Herrnhuter zieren nun schon das dritte Jahr die Innenstadt. Genauso wie der nun schon zwei Jahrzehnte existierende Weihnachtsschmuck in Form von Ketten und Sternen aus Tannengrün geht ihre Anschaffung auf eine Initiative des Stadtwerberings und der Stadtwerke zurück.

Damals hatte sich Klaus Hajek als Vorsitzender des Stadtwerberings stark dafür gemacht, die Innenstadt weihnachtlich zu schmücken. Die Ausleger für die Sterne an den Ladengeschäften wurden damals von den einzelnen Inhabern bezahlt. Dank einer großen Spende von Fielmann und Kreissparkasse konnte vor zwei Jahren der Schmuck erweitert werden. Nicht nur 14 weiße Herrnhuter Sterne wurden angeschafft, sondern auch zusätzliche Beleuchtungsketten für die Bäume rund um den Niedermarkt, wo 2019 der Weihnachtsmarkt hin verlegt wurde, und die Breite Straße. Im vergangenen Jahr kaufte dann die Stadt noch einmal vier Sterne dazu.

Im dritten Jahr schmücken die weißen Herrnhuter Sterne die Stadt. Quelle: Sven Bartsch

Die nicht ganz preiswerten Herrnhuter Sterne werden über das Jahr in einer städtischen Lagerhalle aufbewahrt, wo sie aufgehängt – nicht auseinandergebaut – werden. Stadtwerberingchefin Grit Neumann könnte sich gut vorstellen, die Weihnachtsbeleuchtung zukünftig noch zu erweitern. Sollte sich irgendwann mal wieder ein großer Sponsor finden, wäre aus ihrer Sicht auch die gesamte Ritterstraße als Einfallstraße ins Zentrum bis hin zu den Stadtwerken geeignet für verzaubernde Lichter in den Bäumen und Sterne.

Döbelns Weihnachtsbaum hat in diesem Jahr auch eine neue Beleuchtung erhalten. Quelle: Sven Bartsch

In diesem Jahr hat zunächst erst einmal der Weihnachtsbaum auf dem Obermarkt eine neue Lichterkette erhalten, die ihn besser beleuchten soll. Installiert wird die, genauso wie die Gesamtillumination, durch die Mitarbeiter der Klaus Bauer GmbH Elektroanlagen. Und nicht nur Lichter sollen für Adventsstimmung in der Innenstadt sorgen. Auch 200 Tannenbäume, 60 davon von Mitgliedern des Stadtwerberings finanziert, sind zu diesem Zweck wieder aufgestellt worden.

Von Manuela Engelmann-Bunk