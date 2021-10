Döbelns Innenstadthändler machen Druck beim Flutschutz

Döbeln

Mit einem offenen Brief haben sich die Mitglieder des Döbelner Stadtwerberinges an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Umweltminister Wolfram Günther gewandt. Der Brief wurde am Dienstagabend auf der Mitgliederversammlung des Vereins verabschiedet. Darin äußern die Händler und Gewerbetreibenden der Döbelner Innenstadt ihr Unverständnis darüber, dass beim Bau des Hochwasserschutzes für Döbelns Innenstadt nun fast zwei Jahre die Bagger stillstehen sollen. Am Dienstag war die fertig gestellte Flutmulde in Döbeln am Steigerhausplatz offiziell freigegeben worden. Dabei war bekannt geworden, dass bis zur Freigabe der EU-Gelder der Weiterbau der Hochwasserschutzanlagen ruhen wird. Mit dem Geld wird 2022 gerechnet. Die Zeit für die europaweite Ausschreibung dazu addiert, kann erst 2023 entlang der Wappenhenschanlage weiter gebaut werden (lvz.de berichtete).

Die Händler und Gewerbetreibenden wollen diesen Zeitverzug nicht hinnehmen. Die Planungen für den nächsten Bauabschnitt zwischen der Oberbrücke und Sörmitz seien abgeschlossen, die Ausschreibungsunterlagen liegen vor. Die Landesregierung dürfe nicht noch einmal zwei Jahre verstreichen lassen. Der EU-Haushalt sei doch beschlossen. Die Mittel für den sofortigen Weiterbau seien somit garantiert, argumentieren die Mitglieder des Stadtwerberinges. Sie fordern deshalb von der Landesregierung, dass sie einen Antrag auf einen vorfristigen Baubeginn stellt und der Landestalsperrenverwaltung eine Verpflichtungsermächtigung für den nächsten Bauabschnitt des Flutschutzes in Döbeln erteilt. Auch für den darauffolgenden Bauabschnitt solle eine solche Ermächtigung erteilt werden. Damit dann nicht noch einmal zwei Jahre vergehen.

Nach den verheerenden Hochwassern von 2002 und 2013 befürchten die damals betroffenen Händler und Gewerbetreibenden, dass in diesem Jahrzehnt ein Hochwasser jederzeit wieder auftreten könne. Bis dahin hoffen die Mitglieder des Stadtwerberinges, dass die Innenstadt von Döbeln bestmöglichst geschützt ist. Denn nach zwei Hochwassern und zuletzt Corona sei es fraglich, ob die Händler und Gewerbetreibenden eine weitere Katastrophe überstehen würden, heißt es in dem Brief.

Weihnachtsshopping und Cocktailnacht

Geplant haben die Mitglieder am Dienstagabend auch ihre nächsten Aktivitäten. So wird die fünfte Auflage des Adventskalenders von Stadtwerbering und Döbelner Allgemeiner Zeitung ab dem langen Samstag am 6. November in der Innenstadt an die Kunden gebracht. Hinter jedem Türchen stecken zwei bis drei wertvolle Preise, die Gewerbetreibende spendiert haben. Zum Start des diesjährigen Stadtwerke-Winterdorfes mit der Eislaufarena soll es am 28. November einen verkaufsoffenen Sonntag im Stadtzentrum geben. Ebenso am Weihnachtsmarktwochenende vom 10. bis 12. Dezember.

Durchgeplant haben die Händler zudem ihre Döbelner Cocktailnacht. Mit der Idee hatte der Stadtwerbering bei „So geht sächsisch“ ein Preisgeld von 5000 Euro gewonnen. Für das Sommerevent waren bei der Preisverleihung dieses Jahr die Messen schon gesungen. So soll die Cocktailnacht voraussichtlich am 29. Juli 2022 steigen. Dabei bieten alle Geschäfte eigens kreierte Cocktails an und laden zum Shopping bis spät in die Abendstunden ein.

Von Thomas Sparrer