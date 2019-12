Döbelns OBM Liebhauser verspricht: Ein Betreuungsplatz für jedes Kind

Döbeln

„Wir können nicht immer die Wunscheinrichtung garantieren, aber jedes in Döbeln und seinen Ortschaften wohnhafte Kind, das einen Betreuungsplatz benötigt, bekommt auch einen.“ Das schickt Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) dem Stadtratsbeschluss zur künftigen Bedarfsplanung der Döbelner Kindereinrichtungen voraus. Zwischen 180 und 207 Kinder werden pro Jahr in Döbelner Familien geboren. Aus diesen Geburtenzahlen der letzten Jahre und der Annahme, dass das auch in den nächsten Jahren so bleibt, errechnete das Sachgebiet Kindertagesstätten und Schulen im Rathaus den Bedarf an Betreuungsplätzen für die nächsten zwei Schuljahre. Demnach gibt es 2020/21 1.851 anspruchsberechtigte Kinder. Für die hält die Stadt 1.931 Betreuungsplätze bereit.

1.200 Quadratmeter Spielplatz für die Tausendfüßler: Klettergeräte, eine Rollerstrecke sowie eine Basketball- und Tischtennisanlage sorgen im Kindergarten Tausendfüßler für Bewegungsangebote. Oberbürgermeister Sven Liebhauser (l.) und Kita-Leiterin Katrin Seidel (r.) haben den neugestalteten Außenbereich offiziell übergeben.Das bisherige Areal war vor etwa 35 Jahren angelegt worden und lag tiefer. Daher war es dort oft feucht und verschlammt. Mit Hilfe des Aushubes von der benachbarten Sporthalle wurde das Gelände seit September um bis zu einem Meter aufgefüllt und mit viel Grün neu gestaltet. Die Anlage ist mit Rückzugsecken und Möglichkeiten zum Versteckspiel versehen. Die vorhandenen Böschungen wurden mit Gehölzen bepflanzt. Insgesamt investierte die Stadt Döbeln 216 000 Euro, gefördert zu 75 Prozent aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ des Freistaates.Oberbürgermeister Liebhauser dankte allen Beteiligten: „Mit dieser neuen Anlage setzt die Stadt ihre Bemühungen fort, jungen Familien gute Bedingungen in Döbeln zu bieten. Der neue Garten ist sehr abwechslungsreich gestaltet.Die Kinder werden hier viel Spaß haben.“ Quelle: Sven Bartsch

Für 2021/22 wurden 1.836 anspruchsberechtigte Kinder ermittelt. Dann stehen 1.926 Plätze bereit. Weil eine Tagesmutter in Rente geht, fallen dann fünf Krippenplätze weg. Etwa 55 Prozent der Eltern von Kleinkindern bis drei Jahren nutzen die Krippe. Deshalb hält die Stadt in den nächsten Jahren knapp 300 dieser Plätze bereit. Im Kindergartenbereich liegt der Bedarf auch aufgrund von Kindern aus Nachbargemeinden bei 122 Prozent. So hält die Stadt mehr als 800 Kindergartenplätze vor. Den Hort nutzen 98 Prozent der Eltern von Grundschulkindern. Dafür werden über 700 Plätze vorgehalten.

Elf städtische und acht Kitas von freien Trägern Insgesamt 19 Kindereinrichtungen halten in der Stadt Döbeln und ihren Ortsteilen aktuell insgesamt 1.931 Kinderbetreuungsplätze bereit. Davon sind elf Einrichtungen in städtische Trägerschaft. Acht werden von Freien Trägern, wie Awo, Evangelischer Kirchgemeinde, Christlichem Schulverein, Volkssolidarität oder Elterninitiativen betrieben. Zudem bietet eine Tagesmutter fünf Plätze für Kleinkinder an. Von den 1.931 Betreuungsplätzen sind 357 für Krippenkinder bis drei Jahre, 785 für Kindergartenkinder (drei bis sechs Jahre) und 789 Plätze für Hortkinder (erste bis vierte Klasse). Durch Verschiebungen von Plätzen zwischen dem Hort und dem Kindergartenbereich kann die Stadt den hohen Bedarf an Kindergartenplätzen sichern.

Von Thomas Sparrer