Döbelns Oberschule in 3D - der Digitalpakt machts möglich

Döbeln

In einem großen schwarzen Koffer trugen am Freitag Mitarbeiter der Firma SDC Sachsen Digital Consulting GmbH aus Dresden die Zukunft in die Döbelner Oberschule Am Holländer.

Noch herrscht Kreidezeit

Im Moment gibt es an der Oberschule zwar schon ein paar digitale Tafeln. Doch an der Kreidezeit kommen Lehrer und Schüler nicht vorbei. Denn die Internetverbindung und das W-LAN der Schule machen wenig Freude. Die schuleigenen Rechner sterben darüber regelmäßig ab. Doch das soll sich mit dem Digitalpakt der Bundesregierung und Fördergeld von Bund und Land ändern. Dafür packten am Freitag die beiden SDC-Techniker Florian Bott und Daniel Hoffmann ihren Technikkoffer und die Leica aus. Das ist keine Hündin, die in den Weltraum fliegt, sondern eine Superkamera, die der Hersteller, Mathematiker und Softwareentwickler in acht Monaten zur Marktreife bekommen hat. „Wir sind die ersten in Deutschland, die dieses System einsetzen“, sagt Matthias Hundt, Geschäftsführer der SDC-Consulting GmbH, stolz. Ein bisschen sieht das Gerät aus, wie ein zu groß geratenes Mikrofon. Doch im Inneren stecken ein komplexes Lasersystem, das 420 Messungen pro Sekunde erledigt, und drei Kameras, die permanent filmen und zusammen den Raum vermessen sowie diesen dreidimensional abbilden. Das System verknüpft Messdaten und räumliche Bilder, erkennt unterschiedliche Räume.

Jedes Klassenzimmer wird vermessen

Am Ende vermessen die beiden Techniker und Projektmanagerin Jan Gadow jedes Klassenzimmer der Schule bei laufendem Unterrichtsbetrieb in je nur zwei Minuten. Am Ende des Freitags existieren von der kompletten Oberschule Döbeln-Nord dreidimensionale Pläne. Enthalten sind jegliche Steckdosen, Kabelschächte und abgehängte Decken inklusiver aller Maße. Die Rasterung des Lasers erkennt dabei Oberflächen, ob aus Metall, Beton, Kunststoff oder Trockenbau und zeigt sie farblich unterschiedlich an. Mit all den Daten und drei 3D-Grundrissen kann ein Planer ermitteln, wo künftig W-Lan-Router installiert werden, wo Kabel in welcher Länge verlegt werden, wo neue Technik vorhanden ist und wo sie an die Steckdose kommt. SDC-Geschäftsführer Matthias Hundt schwärmt von der neuen Technik: „Für diese Vermessung hätte man auf herkömmlichen Wegen tagelang Vermessungsingenieure beschäftigt und viel Geld aus dem Digitalpakt Schule ausgegeben, das nun für die eigentliche Technik zur Verfügung steht.“

Glasfaseranschluss kommt

Die Oberschule am Holländer bekommt in dem Zuge einen Ein-Gigabit-Glasfaseranschluss und viel neue Technik vom Computerkabinett mit vorwiegend Laptops bis zu Tabletts im Klassenset. Schulleiterin Katrin Wagner und ihr Team haben bei den Planungen ihre Wünsche eingebracht, denn sie müssen mit der neuen Technik die 455 Oberschüler unterrichten. CDC entwickelte mit ihnen ein auf die Schule abgestimmtes Medienbildungskonzept. „Das ist so etwas wie der Wunschzettel der Schule den wir umsetzen“, sagt Projektleiterin Jana Gadow. Seit gestern ist klar, was an der Oberschule vorhanden ist und eingebunden werden kann. Nun wird abgestimmt, welche Netzwerktechnik und welche Endgeräte angeschafft und welche örtlichen Dienstleister die Wartung übernehmen werden. Auch die Schulung der Pädagogen ist im Gesamtkonzept enthalten, damit es mit dem Digitalunterricht auch klappt. Bis 2024 soll der Digitalpakt an Sachsens Schulen umgesetzt sein. In Döbeln wird es noch etwas schneller gehen, ist Jana Gadow sicher.

Das fließt in die Schulen Oberschule Am Holländer 240 000 Euro Lessing-Gymnasium 386 000 Euro Grundschule Am Holländer 102 000 Euro Grundschule Döbeln-Ost 81 000 Euro Grundschule Großbauchlitz 59 000 Euro Kunzemann- Grundschule 89 000 Euro Grundschule Mochau 90 000 Euro Förderschule für Lernbehinderte am Schlossberg 148 000 Euro

Von Thomas Sparrer