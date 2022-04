Hartha/Döbeln

So einen Wettkampf hat Hartha noch nicht gesehen: Schüler der Döbelner Regenbogenschule und Gymnasiasten des Harthaer Martin-Luther-Gymnasiums im sportlichen Wettstreit. Und dies nicht gegeneinander, sondern miteinander.

Gemischte Teams

Aus der Regenbogenschule in Döbeln, einer Bildungseinrichtung mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, gingen 45 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 18 Jahren in der HarthArena an den Start. Aus dem Gymnasium waren es rund 60 Schüler aus den neunten Klassen. Für Staffelspiele wurden die Sportler beider Schulen in vier Teams gemischt. Ein Zwei-Felder-Ball-Turnier schloss den Tag ab.

Sport als gemeinsames Erlebnis

„Der Wettstreit soll ein verbindendes gemeinsames Erlebnis schaffen“, sagt Kristin Kissig, pädagogische Fachkraft in der Regenbogenschule. Sie gehörte mit Schulleiterin Heike Becker und Sportlehrerin Silke Schwarze zum Vorbereitungskreis. Aus dem Gymnasium Hartha hielt Sportlehrerin Gabriela Oettrich die Fäden in den Händen.

Sozialprojekt am Gymnasium

Die Idee zu dem Turnier entstand in Verbindung mit dem Sozialprojekt der neunten Klassen am Martin-Luther-Gymnasium. Am Schuljahresbeginn suchen sich die Neuntklässler für ein Praktikum soziale Einrichtungen Dazu gehört die Döbelner Regenbogenschule.

Ziel: Fester Bestandteil im Jahresplan

Das Sozialpraktikum helfe, Unsicherheiten im Umgang miteinander abzubauen, sagt Gabriela Oettrich. Den Gymnasiasten helfe es auch bei der Berufswahl. Die Idee zu einem gemeinsamen Sportfest mit der Döbelner Regenbogenschule sei bereits vor zwei Jahren entstand, konnte jedoch wegen der Corona-Bestimmungen erst jetzt umgesetzt werden. Beide Seiten sind sich einig: Die Sportveranstaltung soll fester Bestandteil im Jahresplan beider Schulen werden.

Von Steffi Robak