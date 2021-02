Döbelns Sachsen-Dreier rüstet sich für alle Corona-Eventualitäten

Döbeln

Man sollte es sich abgewöhnen, irgendetwas als verbindlich zu betrachten – in diesen Zeiten. Pandemie-Zeiten. Axel Weise sieht mit Sicherheit nicht alles gelassen, was die aktuelle Situation mit sich bringt. Vieles aber schon. Vor allem was den Sachsen-Dreier angeht. Das vergangene Jahr hat den Organisationsleiter und das Team der Abteilung Bergsteigen und Wandern des ESV Lok Döbeln wahrscheinlich etwas „abgehärtet“.

Das wichtigste Ziel haben die Lok-Sportler und ihre Helfer 2020 erreicht: Es hat keine Unterbrechung bei der Durchführung des im Freistaat zu den beliebtesten und größten Frühlingswanderungen gehörenden Sachsen-Dreiers gegeben. Die 36. Ausgabe konnte eben nur nicht im April, wie es Tradition ist, stattfinden. Auch, wenn sie finanziell ein Minusgeschäft gewesen ist, war die Wanderung im Oktober mit 1084 Teilnehmern für die Organisatoren ein Erfolg, die Arbeit, die in den Vorbereitungen gesteckt hat, nicht für die Katz.

Noch kein Antrag auf Genehmigung gestellt

Und das lässt das Team optimistisch auf den 37. Döbelner Sachsen-Dreier blicken. Optimistisch und entspannt. Geplant ist er für den 10. April. Den Antrag auf Genehmigung haben Axel Weise und sein Team noch nicht gestellt. Weil eine eventuelle Genehmigung oder Absage zum aktuellen Zeitpunkt sowieso nicht verbindlich wäre. Die Vorbereitungen aber hat das Team gestartet und in großen Teilen schon abgeschlossen. Die Wanderung vorfristig abzusagen, mache keinen Sinn. Der Focus liegt auf April. Wenn daraus nichts wird, wird einfach wieder auf Oktober verschoben. Diese Entscheidung getroffen zu haben, gibt den Sachsen-Dreier-Organisatoren ein Stück Sicherheit. Dafür, dass das was sie an Arbeit in die Vorbereitung der großen Wanderung stecken, nicht umsonst ist.

Verschiebung auf Mai ist abgewählt worden

Auch eine Verschiebung etwas weiter ins Jahr hinein stand zur Debatte. Doch Anfang Mai beispielsweise, stehen auch andere größere Wanderveranstaltungen im Kalender. „Mit Rücksicht darauf haben wir das gelassen“, sagt Axel Weise. „Wir wollen uns ja nicht gegenseitig die Teilnehmer wegnehmen.“ Viele andere Wanderungen, die im Frühjahr stattfinden würden, haben bereits abgesagt. Die Döbelner nicht. Sie haben die diesjährige Route bereits durchgeplant. Wie vor drei Jahren wird vom Großbauchlitzer Stadion aus in Richtung Roßwein und Altzella gewandert. Die Streckenführung wird ähnlich wie vor sechs Jahren sein, mit ein paar neuen Abschnitten. Die sind die Lok-Wanderer auch schon abgelaufen, bevor der große Schnee gekommen war. Was auch schon feststeht, sind die Markierer-Teams. Die waren schon im vergangenen Jahr fast komplett aus neuen Helfern zusammengestellt worden, sie alle sind wieder mit von der Partie, freut sich Axel Weise. Weil es jüngere Leute sind, habe man die Anzahl der Teams verringern können.

Neun Strecken zwischen Döbeln und Altzella

Neun Strecken gibt es wieder, die zwölf bis 51 Kilometer lang sind. Neben dem Start im Großbauchlitzer Stadion wird es auch in Roßwein möglich sein, auf Tour zu gehen und – anzukommen. Der zweite Start/Ziel-Bereich ist organisatorisch kein Problem mehr, seit das Team mit einer elektronischen Datenbank arbeitet, die im vergangenen Jahr Premiere gefeiert hat. „Das hat sich bewährt, wir haben nur noch ein paar kleinere Korrekturen vornehmen müssen“, sagt Axel Weise, der sich vor allem auch darüber freut, mit welcher Begeisterung für den Sachsen- Dreier die Mitarbeiter im Roßweiner Rathaus die Veranstaltung unterstützen.

Um Kosten zu sparen, gehen die Organisatoren auch in diesem Jahr ein paar neue Wege. Erstmals wird es eine Kooperation mit dem Welwel geben, derart, dass das Sport- und Freizeitzentrum als Verpflegungspunkt genutzt werden kann, ohne dass der Verein beispielsweise ein WC-Häuschen extra finanzieren muss. Das gleiche gilt für das Kloster Altzella, wo die Wanderer ebenso Station machen können wie im Freibad in Wolfstal – alles Plätze, an die nicht extra Tische, Bänke und Toiletten gebracht werden müssen. Die Sponsoren sind auch wieder mit an Bord, der Pendelverkehr zwischen Döbeln und Roßwein ist zugesagt, die Stadt Döbeln wird das Lok-Team mit ihrem Bauhof wie auch schon in den vergangenen Jahren nach Kräften unterstützen.

Es läuft also. Und es gibt keinen Grund für vorfristige Absagen. Sollte etwas dazwischen kommen, wird trotzdem gewandert – am 9. Oktober.

Von Manuela Engelmann-Bunk