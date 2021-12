Das Weihnachtsgeschäft leidet unter den Corona-Beschränkungen. Die Vorsitzende des Döbelner Stadtwerberinges ist für Lockerungen. Was sie in einem Offenen Brief an Ministerpräsident Kretschmer schreibt und wie AfD-Politiker Rolf Weigand auf die „Mittelsächsische Erklärung“ reagiert.