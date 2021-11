Döbelns Weihnachtsbaum mit Kreativität und Rohrschellen gerettet

Döben

 Am frühen Dienstagmorgen wurde die stattliche zwölf Meter hohe Blaufichte bei Andreas Claus in der Döbelner Blumenstraße gefällt. Das Ehepaar Claus hatte den Baum 1982 zum Einzug in ihr Häuschen gepflanzt. Jetzt sollt er noch einmal als Döbelner Weihnachtsbaum strahlen. Doch beim Auflegen auf den Hänger knackte es lautstark. Die Äste auf der Liegefläche und die Spitze brachen.

Die alte Drehleiter der Feuerwehr Döbeln hatte beim Baumaufstellen ihren letzten Einsatz. Sie wird jetzt verkauft. Quelle: Sven Bartsch

„Das hatten wir lange nicht“, sagt René Kordos, Leiter der Stadtgärtnerei Döbeln und zeigt auf die wie Glas gebrochenen Äste. „Der wunderschön aussehende Baum hatte in diesem Jahr offenbar viel Trockenheit. Kurz beraten die Bauhofleute, ob sie einen anderen Baum, der der Stadt angeboten wurde, in Heyda fällen. „Doch mit dem hätte das gleiche passieren können“, sagt René Kordos. Die zwölf Meter hohe Blaufichte wird auf den Obermarkt gefahren und aufgerichtet. „Wir müssen jetzt mal kreativ sein. Es wäre schade um diesen gefällten schönen Baum“, sagt Kulturamtsleiterin Angela Petzold. Mit Rohrschellen und mit Unterstützung der Drehleiter der Feuerwehr bringt Florian Tesch (20), ausgebildeter Forstfacharbeiter und jüngstes Allroundtalent im Baubetriebsamt, die abgebrochene Spitze wieder an. Auch für die gebrochenen ’Äste auf der einen Seite des Baumes finden die Stadtbauhofleute eine kreative Lösung. Wenn es schon dieses Jahr keinen Döbelner Weihnachtsmarkt geben kann, so wird doch wenigstens ein stattlicher Baum mit später nicht mehr sichtbaren kleinen Handycaps auf dem Obermarkt strahlen.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer