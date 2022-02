Döbeln

Vier Jahre nach ihrem Start hat die Digitale Litfasssäule am Döbelner Obermarkt ein Update bekommen. In diesem Fall wurde das Infoterminal am Rathaus sogar mit dem neuesten Modell, einem größeren, blendfreien Bildschirm und unzähligen neuen Informationen aufgerüstet. Am Dienstagvormittag wurde das neue Stadtinformationssystem ganz offiziell von Oberbürgermeister Sven Liebhauser und Alexandra Grothe, Marketingchefin der Leipziger Volkszeitung, in Betrieb genommen. Das Medienunternehmen ist eines der 100 in Döbeln agierenden Partner, welche die digitale Litfasssäule mit ihrer Werbung finanzieren. Zudem wird die LVZ künftig auch aktuelle Nachrichten für die Info-Stele beisteuern.

„Das neue Gerät ist aktuell das modernste, was es am Markt gibt“, versichert die IBV Media GmbH aus Berlin, welche seit 2018 als Partner der Stadt Döbeln die Technik betreut. Alle nur denkbaren Informationen vor allem touristische können Besucher der Stadt an dem berührungsempfindlichen Bildschirm jederzeit abrufen. Seien es kulturelle Angebote von Theater, Kino oder Stadtmuseum, Riesenstiefel oder Pferdebahn, Öffnungszeiten des Stadtbades oder gastronomische und Übernachtungsangebote in der Stadt. Neu ist eine Stadtplanfunktion, welche den Gästen auch den Weg zum jeweiligen Angebot weist. Auch allerlei Wissenswertes über die Stadt, ihre Wirtschaft bis zum Wohnen, dazu Werbung heimischer Unternehmen finden sich auf dem riesigen Bildschirm. Das Berliner Unternehmen bereitet die Daten für das Stadtinformationssystem auf und lobt dabei die Stadt Döbeln, die eine große Vielfalt gut aufbereiteter Informationen zuliefert.

Verfügbar ist das alles per Fingerdruck in deutscher und englischer Sprache. „In Kürze sollen noch tschechisch und polnisch dazukommen. Denn wir sehen eine deutliche Zunahme von Gästen aus diesen beiden Nachbarländern in unserer Stadt“, sagt Ulf Fischer von der Stadtinformation. Das Berliner Unternehmen IBV Media lässt die vorhandenen Angebote übersetzen.

Durchschnittlich etwa 110 Zugriffe am Tag registrierte die Software in der Vergangenheit an der digitalen Litfasssäule. „Das ist ein recht guter Wert und wir haben dazu auch ein gutes Feedback, etwa von den Hotels. Deren Gäste berichteten dem Personal, dass sie am Terminal von deren Angebot erfuhren“, sagt Ulf Fischer von der Stadtinfo. Nun hofft er, dass das Gastgewerbe und der Tourismus nach Corona wieder gut durchstarten können und die Info-Stele einen Beitrag dazu leisten kann.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer