Döbelns ehemaliger Kantor kehrt für ein Konzert zurück

Döbeln

Döbelns ehemaliger Kantor Winfried Kleindopf kehrt am Sonntag für ein Konzert an seine alte Wirkungsstätte zurück. Darüber freut sich besonders das Döbelner Kammerorchester, dem der ehemalige Döbelner Kantor auch als Dirigent vorstand.

Nach langer Zwangspause kann auch das Kammerorchester Döbeln nun endlich wieder zum Proben zusammenkommen. Das eigentlich am kommenden Sonntag geplante Konzert findet aber nicht statt.

Dafür laden das Kammerorchester und die Kirchgemeinde Döbeln zu einer Orgelvesper am Sonntag, um 17 Uhr in die Nicolaikirche Döbeln ein. Solist ist Winfried Kleindopf. Er wirkt heute als Kantor an der Auenkirche in Berlin. Er hat für diese Orgelvesper Werke von J.S.Bach, Reger, Saint-Saens und anderen in sein Programm aufgenommen.

Der Eintritt zu dieser kirchlichen Veranstaltung ist frei, um eine angemessene Spende am Ausgang für musikalische Zwecke wird gebeten. Entsprechend des Hygienekonzeptes ist es notwendig, eine Mund-Nasenbedeckung bis zum Sitzplatz zu tragen und am Eingang die Kontaktdaten zu hinterlassen.

Von Thomas Sparrer