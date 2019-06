Döbeln

Mehr als 20 Erwachsene sowie viele Kinder und Jugendliche griffen am Freitagnachmittag zu Schaufel und Eisenrechen, um im Garten des Kinder-, Jugend- und Familienzentrums der Evangelischen Kirchgemeinde den neuen Spielplatz zu vollenden.

Stefan Hagedorn hatte per E-Mail die Kirchgemeindeglieder dazu aufgerufen, mitzuhelfen, den frisch angelieferten Fallschutzkies mit Schaufeln und Schubkarren in das Grundstück zu karren und rund um das neue Klettergerüst zu verteilen. Es dauerte kaum zwei Stunden, da hatten die vielen fleißigen Hände den riesigen Kieshaufen eingefahren.

Viele Hände - schnelles Ende. Viele Kirchgemeindeglieder griffen zu Schaufel und Rechen, um den Fallschutzkies am neuen Spielplatz einzubauen. Quelle: Thomas Sparrer

Anschließend gab es bei Würstchen am Grill ein kleines Dankeschön. Erst dabei verriet Stefan Hagedorn den vielen Helfern, dass sie gerade alles in allem 75 Tonnen Fallschutzkies eingebaut hatten.

Das alte 2006 aufgestellte Klettergerüst am Kinder-, Jugend- und Familienzentrum in der Zwingerstraße musste vor einigen Monaten auf Anraten des TÜV erneuert werden. Auch hierbei halfen Gemeindeglieder. Die Edelstahlrutsche fand am neuen Spielturm Verwendung.

Von Thomas Sparrer