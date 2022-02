Döbelns kleinste Kindertagesstätte ist auch eine ganz Besondere

Döbeln/Beicha

Eine entspannte Ruhe herrscht an diesem Vormittag in der kleinen Einrichtung in Beicha. Die Kinder sind intensiv beschäftigt, mit den Spielen, die sich selbst ausgesucht haben. Jonathan (4) holt sich begeistert einen Rahmen nach dem anderen aus dem Flur. Druckknöpfe, Schnallen, Reißverschlüsse, Knöpfe – alles, was sich so an Kinderkleidung findet, gibt es hier auf diesen Spannrahmen. Wo Mutti früh in Eile beim An- und Ausziehen nachhilft, übt der Vierjährige hier stolz, es ohne Hilfe zu schaffen. Erzieherin Antje und die vierjährige Selina haben Brettchen mit Zahlen aus Sandpapier. Das Mädchen lernt die Zahlen mit Freude. Die Erzieherin nimmt sich zurück. Mio und Malte holen Bilder aus einem Kästchen und klatschen gemeinsam die Zahl der Silben. Alle Kinder sind hier mit Begeisterung beschäftigt, alle suchen sich in den Spielecken und Regalen neues Material. In den vergangenen Jahren sind viele Montessori-Materialien angeschafft worden. Das Material gliedert sich in fünf Lernbereiche: Sinnesmaterial, für Sprache, Mathematik, die Erkundung der Welt oder Aktivitäten des täglichen Lebens. „Die Kinder werden damit schon ab frühestem Lebensalter sehr selbstständig“, sagt Leiterin Anke Hamann (51). Die Räume wurden für die Montessori-Pädagogik neu konzipiert und nach den einzelnen Bereichen getrennt.

Von Benjamin Blümchen zu Maria Montessori

„Jedes Kind saugt Erfahrungen die es hört, sieht und erlebt aus seiner Umgebung auf. Wir Erwachsenen sind der Filter. Wir schaffen den Rahmen, für dieses spielerische Lernen“, erklärt Anke Hamann. Die 51-jährige ist stolz auf das Montessori-Konzept, das Döbelns kleinste Kindereinrichtung vor fünf Jahren zum 55-jährigen Bestehen eingeführt hat. Damals legte die vom Kreisverband der Volkssolidarität getragene Kindereinrichtung in Beicha den Namen Benjamin-Blümchen ab und wurde zur Montessori Kindertagesstätte.

Zwischenzeitlich haben von den vier Erzieherinnen eine das zweieinhalb Jahre dauernde berufsbegleitende Montessori-Diplom abgeschlossen. Eine steckt mittendrin. Zwei weitere haben verschiedene Kurse besucht. „Wir leben das in unserem Haus“, sagt die Leiterin. Die Montessori-Methodik hat sich bewährt. Sie macht die Einrichtung weit und breit zu etwas Besonderem und vor allem kommt das Konzept bei Eltern bestens an. Dafür nehmen viele weitere Wege etwa von Döbeln bis Beicha in Kauf. Die Nachfrage nach Plätzen ist groß, auch über den Landkreis Döbeln hinaus. Im gesamten Landkreis Mittelsachsen gibt es nur noch eine weitere Kindertagesstätte, die nach dem Wissen der Pädagogin Maria Montessori arbeitet.

60. Geburtstag am kommenden Sonnabend

Am kommenden Sonnabend, dem 26. Februar, wird die Einrichtung mit ihren 27 Plätzen für Kindergarten und Krippenkinder 60 Jahre alt. Am Montag darauf gibt es einen kleinen Geburtstagskreis mit den Kindern. Dabei sollen alte Fotos aus den 70-er, 80-er und 90-er Jahren angesehen und die 60 Jahre für die Kinder sichtbar gemacht werden. Eine Festwoche zum 60-jährigen Bestehen soll es dann vom 16. bis zum 20. Mai geben. Der Elternrat plant diese gerade.

Und noch etwas steht in diesem Jubiläumsjahr an. Der Döbelner Stadtrat hat Anfang Februar beschlossen dem Eigenanteil der Stadt für die Modernisierung der Sanitäranlagen in der Kita aufzustocken. Damit können die sanitären Einrichtungen in der Kita endlich auf den aktuellen Stand gebracht werden. Zu 70 Prozent wird das Vorhaben aus dem Leader-Programm gefördert. Rund 160 000 Euro soll der Umbau kosten. Auf eigene Kosten muss die Stadt allerdings einen separaten Sanitärcontainer für die Zeit des Umbaus aufstellen lassen. Deshalb hofft die Leiterin, dass die Arbeiten im Sommerhalbjahr abgeschlossen werden können.

