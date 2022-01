Döbelns letzter Schandfleck wird zum schicken Wohnquartier

Döbeln

Die Tage des letzten grauen Elends in der Döbelner Innenstadt sind gezählt. Ab Februar startet die TAG Wohnen mit einer weiteren Großinvestition in der Stadt. Satte fünf Millionen Euro investiert Döbelns größter Wohnungsvermieter in den riesigen grauen DDR-Bau an der Johannisstraße/Ecke Zwingerstraße, der im Jahre 1981 fertiggestellt worden war und der eigentlich aus Ziegeln besteht, obwohl er wie ein Plattenbau aussieht.

Döbeln erwartet Zuzug

Seit 2017 plant die TAG intensiv an dem Gebäudekomplex in der Innenstadt. „Döbeln wächst und entwickelt sich prächtig. Wir wollen dafür auch entsprechende Wohnqualitäten vorhalten und folgen mit diesem Projekt der Stadtentwicklung in Döbeln“, sagte Dirk Förster-Wehle, Leiter der neuen Abteilung Zentrale Technik bei der TAG, die deutschlandweit die Großprojekte des Wohnungsunternehmens begleitet. Bereits am Niedermarkt 24/25 und zuletzt an der Bayrischen Straße, der Straße der Jugend und Am Holländer in Döbeln-Nord sorgte das Unternehmen für aktive Quartiersentwicklung. Dazu zählt auch der Neubau des Penny-Marktes im Wohngebiet-Nord. „Wir haben mit der TAG einen zuverlässigen Partner gefunden, der den einst kommunalen Wohnungsbestand der Döbelner Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft weiter entwickelt und sich dabei seiner sozialen Verantwortung als Vermieter bewusst ist“, lobt Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU). „Jetzt schlagen sie hier im Stadtzentrum ein neues Kapitel auf.“ Gerade durch die Ansiedlung des Landesrechnungshofes und von Karls Erlebnisdorf erwartet die Stadt einen Zuzug und Bedarf an hochwertigem Wohnraum.

Das bestätigt auch Claudia Hoyer, Vorstandschefin des deutschlandweit aufgestellten Wohnungsunternehmens: „Die Stadt Döbeln entwickelt sich gerade, wie von uns erhofft. Es entstehen neue Arbeitsplätze und der Bedarf an modernen Wohnungen wächst. Zudem hat unser Unternehmen ambitionierte Klimaschutzziele. Dafür stehen die Zeichen gerade Dank entsprechender Förderung günstig.“

40 Wohnungen mit 35 bis 140 Quadratmetern

Aus den aktuell 69 leerstehenden Wohnungen werden künftig 40 Wohnungen. Entlang der Johannisstraße bleibt der Gebäudeteil fünf Stockwerke hoch und wird 30 Ein- bis Vierraum-Wohnungen mit 35 bis 90 Quadratmetern Größe sowie Balkonen zur Johannisstraße beherbergen. Dort soll es auch einen Aufzug geben. Der Gebäudeteil entlang der Zwingerstraße wird dagegen in der Höhe von vier auf drei und zwei Stockwerke abgetreppt. Dort entstehen zehn Ein- bis Fünfraum-Wohnungen mit 53 bis 140 Quadratmetern und zum Teil als Maisonettewohnungen und mit Dachterrassen. Zudem soll es im Erdgeschoss in dem Objekt drei bis fünf Gewerbeeinheiten geben. Wegen dem gegenüberliegenden Deutschen Pferdebahnmuseum wird die innerstädtische Wohnanlage „Wohnterrassen an der Pferdebahn“ heißen. Baustart wird im Februar sein, Fertigstellung ist im Sommer 2023 geplant.

Das Gebäude wird hochwertig vom Dach über die Fenster bis zur Fassade energetisch saniert und vom nahen Blockheizkraft der Stadtwerke am Niederwerder mit Nahwärme versorgt.

Am Rande der Bauvorstellung verkündete am Mittwoch Vorstandschefin Claudia Hoyer eine Personalie. Dirk Förster Wehle, bisher Leiter Immobilienmanagement unter anderem am Standort Döbeln, steigt innerhalb des Unternehmens zum Leiter Zentrale Technik auf, um künftig alle größeren Bauprojekte der TAG zu begleiten. Seine Nachfolgerin als Leiterin für Immobilienmanagement wird Heike Baumgart (48), die in der Nähe von Freiberg wohnt und neben den Beständen der TAG im Raum Dresden nun auch jene in Döbeln und Chemnitz mit verantwortet. Sie kündigte an, dass die TAG 2,4 Millionen Euro in diesem Jahr in Sanierungen, Strangsanierungen und die Renovierungen von etwa 170 Leerwohnungen im Bestand investieren wird. 2000 Wohnungen und 25 Gewerbeeinheiten, größtenteils aus dem ehemaligen Bestand der stadteigenen DWVG, besitzt die TAG in Döbeln.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer