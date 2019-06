Döbeln

Ein mehr als zwölf Hektar großes Eigenheimgebiet soll in der Döbelner Weststadt auf dem ehemaligen Gelände der Döbelner Zuckerfabrik entstehen. Dafür hat jetzt auch der Stadtrat mit zwei Beschlüssen grünes Licht gegeben.

Zum einen wird der über dem Gebiet bereits existierende Bebauungsplan geändert. Diesen hatten die Stadtväter nach Stilllegung der Zuckerfabrik und dem Totalabbruch der Gebäude erarbeitet. Ziel war damals, die Entwicklung des Geländes als allgemeines Wohngebiet und Mischgebiet zu regeln. Doch seitdem wurde auf dem Gelände nichts gebaut.

Zwischenzeitlich bekam aber das Gelände mit der Sparkasse Döbeln einen neuen Eigentümer. Die möchte einen Teilbereich der Flächen vordergründig als Wohngebiet entwickeln. In den Randbereichen zur Eichbergstraße und zur Max-Planck-Straße kann die Wohnnutzung mit verträglichem Gewerbe, mit Dienstleistung oder Praxen durchmischt werden. „Die Bebauungskonzeption sieht vordergründig selbst genutzte Einfamilienhäuser vor. Zudem soll ein öffentlicher Spielplatz integriert und die Verbindung eines Rad-/Fußweges entlang der Mulde mit Anschluss an die Grimmaische Straße vorgesehen werden“, informierte Döbelns Technischer Dezernent Thomas Hanns im jüngsten Stadtrat. Der alte bisher ungenutzte Bebauungsplan aus den 1990er Jahren wird den neuen Ideen angepasst.

Möglicher Start im Herbst 2020

Das geplante Wohnquartier erstreckt sich zwischen Max-Planck-Straße im Süden, der Eicherbergstraße im Osten sowie den vorhandenen Waldflächen im Norden und Westen. Von dem insgesamt im Bebauungsplan ausgewiesenen Gelände dürfen aber nur 6,2 Hektar, etwa die Hälfte, bebaut werden. Nicht bebaut werden sollen die Wiesen südlich der Mulde, welche im Überschwemmungsgebiet liegen und etwa 3,7 Hektar Flächen einnehmen. Die Waldflächen östlich der Bahnlinie im Bereich des Geländesprunges zwischen der einstigen Zuckerfabrik und den Wiesen südlich der Freiberger Mulde belegen etwa 2,3 Hektar und werden ebenso erhalten. Neben dem Flutschutz spielt hier auch der Naturschutz eine große Rolle. „Nicht zuletzt geben diese geschützten Uferflächen unterhalb des neuen Wohngebietes und die Waldflächen dem neuen Gebiet seinen Namen „Walduferviertel“, begründete Thomas Hanns die Frage, wie man denn auf den Namen für Döbelns neues Eigenheimgebiet gekommen wäre.

Die Sparkasse Döbeln wird übrigens per Vertrag die Planungskosten für den neuen Bebauungsplan tragen. Mit den Döbelner Stadtwerken laufen Verhandlungen über ein hochmodernes energetisches Konzept für die neue Wohnsiedlung. Im Herbst 2020 könnten, wenn alles klappt, die ersten Erschließungsarbeiten starten. Über mehrere Bauabschnitte verteilt könnten in dem Gebiet in den nächsten acht bis zehn Jahren bis zu 70 Eigenheimgrundstücke erschlossen werden.

Kommentar: Grün als Vorteil bei der Vermarktung von Thomas Sparrer Döbeln ist schon ziemlich grün. Nicht erst, weil im neuen Stadtrat nun auch die Grünen einen Sitz haben werden. Vom neuen Eigenheimgebiet auf dem Gelände der abgerissenen Döbelner Zuckerfabrik wird nur die Hälfte tatsächlich bebaut. Das steht schon fest, bevor der Bebauungsplan jetzt geändert und den neuen Plänen für eine große Eigenheimsiedlung angepasst wird. Seit dem die Stadt Döbeln in den 1990-er Jahren schon einmal einen Bebauungsplan über das Gelände gelegt hat, ist einiges passiert. 2002 und 2013 sorgte die Freiberger Mulde für verheerende Hochwasser mit immensen Schäden. Daraus lernen Verwaltung und Investoren. Deshalb bleiben von dem riesigen Gelände im Westen der Stadt 2,3 Hektar Wald unangetastet und 3,7 Hektar Wiesenflächen entlang der Mulde auch als potenzielle Überschwemmungsflächen unberührt. Aber eben dieses Grün macht das neue Eigenheimgebiet als Wald- und Uferviertel mitten in Döbeln-West ja auch erst richtig attraktiv. So gesehen ist Grün eben hier auch ein Vermarktungsvorteil, um künftige neue Döbelner als Häuselbauer anzulocken. th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer