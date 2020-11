Doppelte Maskerade in Ehrenberg

Ehrenberg

Mit Videoinstallationen hat Pier Giorgio Furlan Erfahrung. Vor Jahren bezog der Centro Arte Monte Onore Gefangene der JVA Waldheim in seine Theaterarbeit ein. Zu den Aufführungen fehlten diese dann aber, weil sie natürlich im Gefängnis bleiben mussten. Also filmte der Camo die Szenen mit den Gefangenen in der JVA und spielten sie bei den Theateraufführungen vor.

Von diesen Erfahrungen profitiert der Verein nun bei seinem neuen Theaterprojekt „ Franz von Assisi“, das er im kommenden Jahr in der Chemnitzer Oper aufführen will. „Wir haben in einer Szene zum Beispiel ein Orchester. Wenn wir das noch mit auf die Bühne bringen, sind da zu viele Leute. Also filmen wir es und spielen das ein“, sagt Pier Giorgio Furlan. Denn wegen Corona sollen nicht soviele Leute auf der Bühne stehen. Also hat er die Aufführung umgestrickt. Diese wird nun ein Mischung aus gefilmtem und körperlichem Schauspiel.

Allerhand Menschen mit und ohne Behinderung sind daran beteiligt, Gehörlose, Blinde, Rollstuhlfahrer, um nur einige zu nennen, spielen im barrierefreien Theaterstück gleichberechtigt mit Menschen ohne Einschränkung zusammen. „Wir bekommen dafür Fördergeld, wir müssen ein Produkt geben“, sagt Pier Giorgio Furlan über eine Notwendigkeit, das Stück coronagerecht auf die Bühne zu bringen. Eine weitere ist natürlich die Freude an der Arbeit und dem Theatermachen.

„Wir sind einverstanden mit allen Maßnahmen. Die Regeln sind wichtig, um uns und andere zu schützen“, sagt Pier Giorgio Furlan. Aber vor Herausforderungen stellen diese Regeln die Kulturschaffenden schon. Beispiel Probe: Hier tragen die Mitwirkenden unter der Maske noch eine Maske. Doppelte Maskerade sozusagen, eine für den Infektionsschutz, die andere für die Show. Begrenzt ist die Anzahl der Probeteilnehmer auch. „Nach ihrer Sanierung üben wir auch in der Turnhalle Kriebethal“, sagt Pier Giogrio Furlan. In diese passen ein paar Leute mehr rein, als die Räume, die das Camo sonst im Raum Ehrenberg für die Proben nutzt. In Chemnitz hat der Verein ebenfalls größere Räumlichkeiten zum üben, wie zum Beispiel Schulturnhallen.

„Es ist wichtig, nicht in Lethargie zu verfallen. Es geht weiter, aber mit Verstand“, sagt Pier Giorgio Furlan über die Situation. Beim Umstricken des Theaterprojektes hat er seinen Dia-Projektor wiederentdeckt. Mit diesem lassen sich zum Beispiel Kulissen projizieren.

Von Dirk Wurzel