Doppelter Einsatz für die Feuerwehren in Döbeln

Döbeln

Die Döbelner Feuerwehr hatte nach ruhigen Weihnachtsfeiertagen am Montagvormittag gut zu tun. Bereits kurz nach neun Uhr rückten zwei Löschfahrzeuge auf die Autobahn 14 aus. Dort war bei Glatteis auf der Richtungsfahrbahn nach Dresden ein Mercedes in die Leitplanke gekracht. Verletzt wurde niemand. Doch die Feuerwehrleute mussten auslaufenden Kraftstoff und Öl binden und die Unfallstelle absichern. Zeitweise war die Richtungsfahrbahn voll gesperrt.

Während die Kameraden noch auf der Autobahn zu tun hatten, heulten in Döbeln und Umgebung die Sirenen. „Im Gewerbegebiet Döbeln-Ost hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst“, so Döbelns Wehrleiter Steffen Janasek.

Die Ortswehren aus Döbeln, Mochau, Limmritz und Mockritz rückten mit sechs Fahrzeugen im Möbelhaus von Möbel Boss an. Während die Kunden und Mitarbeiter vorsichtshalber das gerade erst geöffnete Warenhaus verlassen mussten suchten drei Trupps der Feuerwehr das Gebäude systematisch nach dem Grund für den Feueralarm ab. Dieser lag zum Glück nicht an einem Brand sondern einem Technischen Defekt der Brandmeldeanlage. So konnte der Betrieb im Möbelhaus kurze Zeit später weitergehen. Die Anlage muss nun der Eigentümer überprüfen lassen. Insgesamt waren 30 Feuerwehrleute im Einsatz. Für die Döbelner Wehr war es der 201. Einsatz in diesem Zu Ende gehenden Jahr.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer