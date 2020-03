Dorffunk-App: So können sich Ostrauer und Zschaitzer jetzt vernetzen

Ostrau/Zschaitz

Nachbarschaftshilfe war nie ein größeres Thema. Das soziale Leben ist eingeschränkt. Mal eben die guten Freunde besuchen? Fehlanzeige. Doch wie können sich Bürger untereinander trotzdem vernetzen? Wie ganz gezielt nach Hilfe fragen oder diese anbieten? Eine Möglichkeit könnte die ganz frisch für die Gemeinde Ostrau und Zschaitz-Ottewig entwickelte App „ DorfFunk“ sein. So mancher Bürger hat daran sogar eine Aktie in dem er sich an einem der Bürgerworkshops beispielsweise in Ostrau oder Zschaitz beteiligte, die in den vergangenen Monaten im Gebiet der Lommatzscher Pflege stattfanden. Das Projekt „Digitale Dörfer Sachsen“ ist Teil des simul+ InnovationHub bei dem Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Verwaltungen gemeinsam agieren. Und die Bürger eben auch.

App ab sofort nutzbar

Die große Release-Party sollte eigentlich am vergangenen Freitag stattfinden. Dort sollte der „ DorfFunk“ auch live geschaltet werden. Doch die Party musste aufgrund der aktuellen Geschehnisse abgesagt werden. Die App wurde trotzdem freigeschalten. Und kann ab sofort benutzt werden. Im App Store (für iOS) und Google Play Store (für Android) ist sie zu finden.

Doch was kann die App? So einiges. Hat man sich angemeldet und seine Heimatgemeinde ausgewählt, landet man direkt auf dem Startbildschirm. Dort gibt es die Kategorien „Plausch“ und der Name verrät es schon: Hier geht es ums Miteinander in Kontakt treten. Ums Schwatzen. Das, was sonst über den Gartenzaun, beim Treffen im Supermarkt oder beim Abholen der Kinder aus der Schule gemacht wurde.

Biete- und Suche-Rubrik

Im News-Kanal könnten Informationen stehen, die vielleicht auch das Amtsblatt der Gemeinden teilen. Geänderte Öffnungszeiten der Verwaltung, die vorübergehende Schließung der Bibliothek. Ein Biete- und Suche-Reiter ist ebenfalls vorhanden. Damit können Dinge, die der eine nicht mehr braucht, schnell und direkt an den angeboten werden, der danach sucht.

Eine weitere Kategorie ist die für Veranstaltungen. Zugegebenermaßen ist die vorerst uninteressant, aber in besseren Zeiten könnte die vor allem für Vereine nützlich sein, die so auf kurzem Wege ihre Termine an die breite Masse weitergeben können. Zu guter letzt gibt es noch die Möglichkeit, Gruppen zu erstellen. Ganz spezifisch oder auch breitgefächert.

Aus der Not heraus

Matthias Berg ist einer der führenden Köpfe des Projekts. „Auf der Internetseite zum Projekt gibt es einen großen Batzen an Informationen. Dort erklären wir, wie die Dienste funktionieren und es gibt Videobotschaften von den Machern“, sagt er. Das wiederum ist aus der Not entstanden, denn eigentlich sollten diese Informationen zur Release-Party verkündet werden. Weil die aufgrund der aktuellen Geschehnisse aber ausfallen musste, suchten Matthias Berg und sein Team nach einer Alternative, um die Bürger ausreichend zu informieren.

Alle wichtigen Informationen sind gibt es auf der Internetseite www.digitale-doerfer-sachsen.de zu entdecken.

Von Stephanie Helm