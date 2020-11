Dorfgemeinschaftshaus Reinsdorf: Stadt zahlt Spielplatz selbst

Waldheim/Reinsdorf

Das neue Dorfgemeinschaftshaus soll noch in diesem Jahr fertig werden. Allerdings wird das Vorhaben teurer. So teuer, dass für die Außenanlagen und den Spielplatz erstmal nichts übrig bleibt. Denn das Gesamtbudget von rund 162 000 Euro inklusive der 121 000 Euro Leader-Fördergeld ist in den Umbau des Feuerwehrhauses geflossen. Aber diese Tatsachen bedeuten nicht das Todesurteil für das lange betriebene Projekt „neuer Spielplatz Reinsdorf“.

Es kostet letztlich 36 000 Euro mehr, das Haus umzubauen. Und so richtig abzusehen war das nicht, wie Bauamtsleiter Michael Wittig erklärt: „Bei der Planung kannten wir die statischen Probleme noch nicht, weil wir nicht in das Haus reinkamen.“ Jedoch musste Waldheim mit dem Projekt zu Potte kommen, bevor das Fördermittelfenster wieder zuging. Statische Probleme bereitete vor allem der Turm. „Da wirken gewaltige Kräfte“, so Michael Wittig. Zudem stellte sich heraus, dass es nicht möglich ist, das Gebäude mit einer Außendämmung zu versehen. So schwenkte die Stadt auf Innendämmung um. Auch die allgemein gestiegenen Baukosten trugen mit zur Teuerung bei.

Aber halb fertig, sprich ohne Außenanlagen mit Spielplatz, will Waldheim das Vorhaben nicht beenden. So suchte die Verwaltung im Haushalt nach Geld. Und wurde fündig. Bei anderen Feuerwehren. So sollte die Waldheimer Feuerwehr ein Notstromaggregat und einen weiteren Stellplatz bekommen, die Ortswehr Richzenhain eine Abgasabsauganlage. Für beide Vorhaben hat die Stadt aber kein Fördergeld aus der Feuerwehrförderung des Landkreises bekommen. Also schlug das Bauamt vor, die Eigenanteile der Stadt für diese Vorhaben – exakt 36 000 Euro – nach Reinsdorf umzuschaufeln. Mit einer Enthaltung stimmte der Stadtrat dieser Mittelumverteilung zu.

Der Spielplatz war ein leidiges Dauerthema im Waldheimer Ortsteil. Die Stadt war immer bereit, dort einen einzurichten. Aber zum Standort gab es unterschiedliche Auffassungen. So galt einigen im Ort die Wiese an der Kirche als Favorit, die allerdings nicht der Stadt Waldheim gehört. Schließlich setzte sich der Standort Feuerwehr auf städtischem Grund durch. Vor über zehn Jahren büßte Reinsdorf seinen Spielplatz ein, weil der Eigentümer der Fläche diese privat nutzen wollte. Der Feuerwehrverein Reinsdorf ist in Sachen Außenanlagen auch schon selbst aktiv geworden, hat bei einer Aktion von Ur-Krostitzer 1000 Euro gewonnen. Gedacht ist das Geld für Fertigteilgarage und einen Sitzunterstand mit Baumbank und Fahrradständer. Den Gewinn nimmt der Verein, um den Eigenanteil der Förderung dieses Projektes zu bezahlen und sein Budget dadurch zu entlasteten.

Von Dirk Wurzel