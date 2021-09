Drauf geschissen: Michael Kreskowsky plaudert in Roßwein übers große Geschäft

Roßwein

Für den 19. September, 18.30 Uhr, organisiert der Heimatverein im Rathaussaal Roßwein einen Vortrag mit Michael Kreskowsky, der da heißt „Drauf geschissen“. Er bietet einen heiteren und humorvollen Einblick in die Welt des Toilettenganges.

Auch wenn das Thema Toilettengang ein schambesetztes ist: Für den Michael Kreskowsky ist es die Möglichkeit, über ein Stück Alltagsgeschichte zu berichten. Das fängt schon bei den Namen für das stille Örtchen an: „Mit den Begriffen Abort, Thron, Pinkeltopf... kann schließlich jeder etwas anfangen“, meint Kreskowsky, der als 14-Jähriger das Heimatmuseum in seinem jetzigen Wohnort Grünlichtenberg eröffnete und mithin als jüngster Museumsdirektor Deutschlands galt. Was aber ist mit „Redderahde“, einem selten gewordenen sächsischen Begriff für Toilette? Mindestens genauso erstaunlich: Früher gab es keine stillen Örtchen. Das Schamgefühl war ein ganz anderes. Im Mittelalter ließ man sogar die Türen zu Toilettenräumen offen, damit die dort Weilenden weiterhin am Tischgespräch teilnehmen konnten.

Solche und weitere Geschichten bekommen die Besucher in Roßweiner Rathaussaal serviert. Der Heimatverein bittet der Planung wegen um Vorbestellung. Die sind noch bis zum 9. September unter der Telefonnummer 0151/70110151 möglich.

Von DAZ