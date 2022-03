Drei Container-Brände in Döbeln – Polizei setzt Verdächtigen fest

Döbeln/Leisnig

Nach drei Containerbränden und einem Müllsackbrand im Stadtgebiet von Döbeln in der Nacht zum Mittwoch stellten Polizisten einen 27-jährigen Tatverdächtigen. Ein Zeuge hatte am Dienstag, gegen 22.05 Uhr, mitgeteilt, dass in der Leipziger Straße ein Müllsack durch einen Unbekannten angezündet worden war. Anschließend war der mutmaßliche Täter weggegangen. Polizisten des Döbelner Reviers ließen sich von dem Zeugen eine Personenbeschreibung geben. Kurz darauf, gegen 22.30 Uhr, brannte in der Salzgasse ein Papiercontainer. Nahezu zeitgleich bemerkten die Polizisten einen verdächtigen Fußgänger nahe des Tatortes an der Leipziger Straße, auf den die Beschreibung passte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Brände an der Leipziger Straße und der Salzgasse zügig löschen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Serben in Gewahrsam genommen

Der 27-jährige Verdächtige wurde nach ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen. Doch einige Stunden später, gegen 0.45 Uhr, musste die Feuerwehr erneut ausrücken, um an der Grimmaischen Straße einen brennenden Müllcontainer sowie eine Abfalltonne zu löschen. Den alarmierten Polizisten fiel dabei im Umfeld des Brandortes erneut der 27-Jährige auf. Der serbische Staatsangehörige steht im Verdacht, für alle genannten Brände in der vergangenen Nacht verantwortlich zu sein. Die Beamten nahmen ihn zur Unterbindung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam.

Schuppen brennt in Kroptewitz

Auf einem Privatgrundstück im Leisniger Ortsteil Kroptewitz brannte am Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, ein Schuppen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand und verhinderten so eine weitere Ausbreitung der Flammen. Der Schuppen wurde erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Höhe des Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei geht derzeit von einer fahrlässigen Brandentstehung durch die Nutzung einer nahestehenden Feuertonne aus.

Von daz/obü