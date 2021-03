Döbeln

An der Teichstraße in Döbeln haben Unbekannte am vergangenen Wochenende drei Garagen aufgebrochen und sich an den darin abgestellten, nicht zugelassenen Fahrzeugen (drei Pkw VW) zu schaffen gemacht. Sie entwendeten von beziehungsweise aus den drei Autos unter anderem Katalysatoren, Batterien und Soundsysteme. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3 000 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonnabend, 20 Uhr und Sonntag, 14 Uhr.

Von daz