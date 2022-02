Drei Jungen in Leisnig beim Scheiben-Einwerfen erwischt

Mit Zeugen hatten sie vermutlich nicht gerechnet: Drei Jungen flüchteten von einem leerstehenden Haus in Korpitzsch bei Leisnig. Zuvor hatten Zeugen Scheibenklirren gehört. Das rief die Polizei auf den Plan. In Leschen ist ein Quad spurlos aus einer Garage verschwunden und in Waldheim entstand hoher Schaden bei einem Auffahrunfall.