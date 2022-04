Drei Kandidaten für Landratswahl in Mittelsachsen zugelassen

Mittelsachsen

Drei Kandidaten stehen am 12. Juni 2022 auf der Liste zur Landratswahl. Der Kreiswahlausschuss des Landkreises Mittelsachsen hat während seiner Sitzung am Mittwochvormittag alle drei eingereichten Kandidatenvorschläge für die Landratswahl am 12. Juni 2022 einstimmig bestätigt. „Bei allen drei Bewerbern waren die eingereichten Unterlagen vollständig und somit zugelassen“, erklärt der Vorsitzende des Kreiswahlausschusses Peter Schubert. Der als Einzelbewerber antretende Dirk Neubauer hat mit 982 Unterstützungsunterschriften die erforderliche Zahl von mindestens 240 erreicht.

Lesen Sie auch Kommunalwahl in Mittelsachsen: Wer im Kreis und in den Städten an die Spitze will

Zudem wurde die Reihenfolge der Listenplätze festgelegt. Diese richtet sich nach dem Stimmverhalten zur vergangenen Kreistagswahl. „Die CDU hatte 27,8 Prozent der Stimmen erreicht, die AfD 21,97 Prozent der Stimmen“, so Schubert. Damit ergibt sich folgende Liste: Auf dem erste Listenplatz steht Sven Liebhauser, der für die CDU antritt. Auf ihn folgt auf Listenplatz zwei Dr. Rolf Weigand von der AfD. An dritter Stelle auf der Liste steht der Einzelbewerber Dirk Neubauer. Am 12. Juni 2022 findet der erste Wahlgang statt. In Mittelsachsen sind dann rund 250.000 Personen wahlberechtigt.

Von LVZ