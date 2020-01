Drei Pfarrer für 4500 Seelen: Das wird aus dem Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz

Leisnig

Mit dem Jahr 2019 endete die Dienstzeit von Arnold Liebers als Superintendent des Kirchenbezirks Leisnig-Oschatz. Für den 64-Jährigen beginnt der Ruhestand. Für den Kirchenbezirk beziehungsweise Landeskirche tritt eine umfangreiche Strukturänderung in Kraft – begleitet von den Sorgen der Kirchenmitglieder und aktiv in den Gemeinden Mitarbeitenden.

„Nicht vergnügungssteuerpflichtig“

Stärker denn je versteht sich Superintendent Liebers zuletzt als Mittler zwischen Landeskirchenamt und Gemeindegliedern, in einer Episode von neuneinhalb Jahren, einschließlich zweier bereits voran gegangener Strukturanpassungen und der jetzt aktuellen. „So etwas ist nicht vergnügungssteuerpflichtig“, wie er es selbst formuliert.

Eine neue feste Größe steht im Raum: Auf 4500 Gemeindeglieder kommen drei Planstellen für Pfarrer. „In etwa drei Vierteln des neuen Kirchenbezirks muss personell bis zum Jahr 2025, teils bis 2030 nachjustiert werden“, so Liebers. Entlassen werden soll niemand. Es sollte sich – so seine Hoffnung – durch altersbedingtes Ausscheiden und dann Umbesetzungen regeln lassen.

Drei Pfarrstellen auf 4500 Seelen

Die Rechnung, 4500 Seelen geteilt durch drei Pfarrer würden noch einen Pfarrer auf 1500 Seelen ergeben, macht die Landeskirche nicht mit: Sinkt die Mitgliederzahl unter 4500, wird nicht etwa mit einem Pfarrer weniger weiter gearbeitet. Stattdessen stehen dann die Zeichen auf flächenmäßig noch größere Struktureinheiten durch weitere Zusammenlegung.

Wie man das der Christenheit beibringt? Mit vielen guten Worten, und wenn es sein muss, mit drastischen Mitteln, die jeder versteht. Liebers: „Ich habe es mit bodenständigen, klugen Leuten zu tun. Deren Wunsch nach größtmöglicher Selbstständigkeit kann ich sehr gut verstehen. Dann machen wir zusammen die Rechnung auf: Das in den Gemeinden eingenommene und dort verbleibende Kirchgeld plus die Kirchensteuer, so letztere theoretisch der Kirchgemeinde frei zur Verfügung stünde, müssten reichen für die Pfarrer, Gemeindepädagogen, Kirchenmusiker... Das wird bei sinkenden Mitgliederzahlen knapp.“

Solidarausgleich für Kirchgemeinden

Letztlich würden die Kirchgemeinden in sächsischen Landen vom Solidarausgleich der gesamten landeskirchlichen Einnahmen leben, die verteilt werden. „Die Zahl der Gemeindeglieder sinkt durch die natürlichste Form des Ausscheidens: Sie versterben.“ Damit sei die Kirche Teil der gesamtgesellschaftlichen Situation.

2020 werde ein Übergangs- und Anpassungsjahr. Der Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz besteht nun aus vier Regionen. Alles um Oschatz heißt ab jetzt Oschatzer Land. Zschoppach, Leisnig, Hartha, Waldheim-Geringswalde gehören zur Region Mitte. Döbeln-Technitz gehört wie Roßwein-Niederstriegis und Mochau mit Jahnatal, Beicha, Marbach-Hainichen zu einer weiteren Region.

Anpassung läuft seit Mitte 2019

Diese Anpassung läuft bereits: Zum 30. Juni 2019 hörte der Kirchenbezirk Glauchau auf zu existieren. Teile davon wurden den umliegenden Kirchenbezirken Chemnitz, Zwickau, Leipziger Land angegliedert, so gehört als vierte Region Rochlitz-Mittweida jetzt zum Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz. Dieser wuchs damit um ein Drittel und hat rund 10 000 mehr Kirchenmitglieder.

Was Liebers sich vorstellt oder vielmehr wünscht: Qualifiziertes Verwaltungspersonal solle viele Angelegenheiten vor allem im Verwaltungs- und administrativen Sektor der Kirchgemeinden in den Regionen übernehmen. „So ist das für eine Körperschaft öffentlichen Rechts üblich, und genau das ist eine Kirchgemeinde.“ Das entlaste die Geistlichen. Diese seien keine Verwaltungskräfte, schon gar nicht bei so großen Struktureinheiten, sondern müssten da sein für Seelsorge, Bildung und Predigt.

Gottesmann mit sehr eigenem Humor

Was an Arnold Liebers auffällt, ist die für einen Gottesmann eher eigene Art von Humor, mit ironischen sowie selbstironischen Zügen. „Ein für mich sehr wesentliches Geschenk vom Lieben Gott...“, wie er sagt. Dabei kann seine Ironie durchaus bissig werden. Das geschieht, wenn er ungeduldig wird, wenn er meint, sein Gegenüber müsse doch jetzt endlich verstehen, was er ihm die ganze Zeit erklären möchte.

„Eine Herausforderung wird das für mich, wenn mein Gegenüber den Anschein erweckt, sich für klüger zu halten als er ist. Dann kann ich sehr spitz werden. Die Regel ist das aber nicht. Geduldiger muss ich werden. Mit Ungeduld macht man sich selber und anderen Stress.“ Dieses Lebensziel nimmt er mit in den Ruhestand als sein „letztes Semester...“

Der Einzige seiner Art in der Familie

Liebers, in Burgstädt als Sohn einer Buchhalterin und eines Agraringenieurs geboren, wuchs in Spernsdorf bei Rochlitz mit einer Schwester und einem Bruder auf dem elterlichen Bauernhof auf, wo er auch heute wohnt. In seiner Familie ist er der einzige Kirchenmann. „Natürlich, als Bauernkind wurde ich getauft, ging in die Christenlehre und den Konfirmandenunterricht, danach in die Junge Gemeinde. Da gab es Antworten auf Fragen, bei denen christliche Themen mit existenziellen Themen zusammenliefen und den Horizont weiteten. An den entscheidenden Stellen in meinem Leben, an den Wegkreuzungen, standen Leute, die es gut mit mir meinten. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Rückblick auf großartige Projekte

Für seine Zeit als Superintendent blickt Arnold Liebers auf viel gut Gelungenes zurück, was von Christen aus der Region mit viel Kraft und Liebe zu ihren Gemeinden, ihren Kirchen, geplant und umgesetzt wurde. Sehr weit oben steht für ihn beispielsweise das Dach für die Sommerkirche in Mochau – ein Projekt, um welches mit viel Beharrlichkeit gemeinsam mit dem dortigen Pfarrer Reinhard Mehnert sowie dem Kirchvorstand gerungen wurde. In Pappendorf wurde eine alte Scheune zum Gemeindezentrum „Haus Hoffnung“ umgebaut, in Schmannewitz wurde das Rüstzeitheim grundlegend saniert. Eine der größten Baustellen war in Leisnig die Einrichtung für betreutes Wohnen am Kirchplatz. „Je mehr ich nachdenke, um so mehr gleichermaßen großartige Projekte kommen mir in den Sinn.“

Kirchenstruktur verglichen mit „irdenen Gefäßen“

Was er den Christen mitten in der Strukturanpassung mit auf den Weg gibt? Natürlich ein Bibelwort, aus dem zweiten Korinther-Brief, Kapitel 4, Vers 7. Der lautet: „Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns.“

Er interpretiert das so: „Der Gedanke der Kirche zählt dort, wo das Evangelium verkündigt wird, und das kann man überall tun, unabhängig von menschengemachten Zeremonien und auch unabhängig von Verwaltungsstrukturen. Die irdenen Gefäße, in denen wir diesen Schatz haben – so auch die Verwaltungsstrukturen – mögen sich von Zeit zu Zeit ändern. Das Evangelium von Jesus Christus nicht. “

Gottesdienst mit Verabschiedung

Am Sonntag, 5. Januar, wird Arnold Liebers mit einem 14 Uhr beginnenden Gottesdienst in der Leisniger St.-Mattthäi-Kirche aus dem Dienst verabschiedet. Seine Aufgaben als Superintendent nimmt sein Stellvertreter Pfarrer Raphael Schindler wahr. Die Superintendenten-Stelle war ausgeschrieben. Am 29. November endete die Bewerbungsfrist. Eine Kommission beim Landeskirchenamt sichtet derzeit die Bewerbungen. Die Kandidaten werden angehört und präsentieren sich dann vor der Kirchenbezirkssynode. Im Sommer könnte die Stelle neu besetzt sein.

Von Steffi Robak