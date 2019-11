Roßwein

Drei Schwerverletzte sind das traurige Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag um etwa 16.00 Uhr zwischen Gleisberg und Roßwein ereignet hat. Davon berichtete die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag.

Nach Darstellung der Beamten kam ein 29-jähriger Opelfahrer auf der Äußeren Wehrstraße mit seinem Auto in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und krachte dort in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Neben dem Endzwanziger wurden dabei außerdem eine 26-jährige Mitfahrerin sowie der 76-jährige Fahrer des anderen Autos verletzt. Den Sachschaden geben die Beamten mit zirka 70.000 Euro an.

Von ap/DAZ