Naußlitz/Nauhain

Auf der Bundesstraße 175 hat es am Freitagmorgen zwischen 5 und 7 Uhr gleich drei mal gekracht. Darüber informiert die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz.

Zusammenstoß nach Abbiegen

Zunächst rummste es am Abzweig in Richtung Naußlitz. Darauf bog gegen 5.15 Uhr ein 60-Jähriger mit seinem Auto ab und stieß in der Folge mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Sowohl dessen 49-jährige Fahrerin als auch der Mann erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Beamten beziffern den entstandenen Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.

Wild- und Auffahrunfall

Kein Mensch aber ein Tier kam etwas später gegen 5.50 Uhr in der Ortslage Nauhain zu Schaden. Eine 34-Jährige fuhr gerade in Richtung Döbeln, als ihr ein Wildschwein vor den Wagen lief. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro.

Ein Auffahrunfall bei Nauhain zog letztlich eine leicht verletzte Autofahrerin im Alter von 21 Jahren nach sich. Ihrem Auto fuhr eine 59-jährige Fahrerin auf und verursachte dabei zudem einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

