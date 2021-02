Drogen-Pärchen in Döbeln verurteilt

Döbeln

Es ist eine traurige Geschichte, die sich da vorm Schöffengericht am Amtsgericht Döbeln abspielte. Ein junges Pärchen, 27 und 32 Jahre, ist unter anderem wegen räuberischem Diebstahl angeklagt. Auf der Anklagebank sitzt sie hochschwanger, er wird aus der JVA Dresden vorgeführt. Die Polizei nahm den Angeklagten am Ende des ersten Prozesstages gleich mit, um einen Sicherungshaftbefehl gegen den Mann zu vollstrecken. Den hatte ein Gericht in anderer Sache erlassen, weil er gegen die Bewährungsauflagen verstoßen haben soll. In acht Wochen soll das Kind zur Welt kommen. Der Vater und Mitangeklagte wird das wohl verpassen, denn er muss für viereinhalb Monate in Haft. Sie kommt mit einer Bewährungsstrafe davon.

Parfüm geklaut

Im Mai vergangenen Jahres klaute die Angeklagte ein Parfüm in der Döbelner Rossmann-Filiale. Das wollte sie ihrem Freund, dem Mitangeklagten, schenken. Eine Verkäuferin bemerkte den Diebstahl und sprach die Angeklagte darauf an. Die riss sich los, schubste dabei eine weitere Verkäuferin und stürmte nach draußen. Dort rannte sie einer Passantin in die Arme. Die hielt sie fest, bis der Freund und Mitangeklagte zur Hilfe eilte und die Angeklagte fliehen konnte – samt Parfüm. Deshalb ist sie des räuberischen Diebstahls in einem minderschweren Fall schuldig.

Anzeige

Minderschwerer Fall?

Ob es ein minderschwerer Fall ist, darüber waren sich Staatsanwältin Angelika Rickert und Verteidiger Carsten Forberger zunächst uneinig. „Sie hat immerhin drei Personen angegriffen“, führte die Staatsanwältin ins Feld. „Aufgrund des geringen Maßes an Gewalt und des geringen Wertes des Diebesgutes kann man von einem minderschweren Fall ausgehen“, sagte hingegen der Verteidiger der Angeklagten. Auch, dass sie die Tat gestand, wurde ihr zu Gute gehalten. Die acht hauptsächlich wegen Diebstahls kassierten Vorstrafen wurden hingegen nicht noch einmal erwähnt.

Anklage haltlos

Auch weil das Pärchen in die Wohnung einer Bekannten eindrang und die Angeklagte der dort Wohnenden eine Ohrfeige gab, wurden sie schuldig gesprochen. Bei ihrem Freund kam außerdem Diebstahl dazu, weil er in einem Penny-Markt in Döbeln sein Abendbrot mitgehen ließ. Die Anklage wegen räuberischer Erpressung, bei der er zusammen mit einem anderen bereits verurteilten 33-Jährigen ein paar Jugendliche abgezockt haben soll, erwies sich als haltlos. Keiner der fünf Zeugen konnte den Angeklagten identifizieren.

Allerletzte Warnung

Das Urteil: vier Monate und zwei Wochen Haft für ihn. Sie bekam zehn Monate Haft, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt – für zwei Jahre und sechs Monate, inklusive Bewährungshelfer und Suchtberatung. „Eine allerletzte Warnung“, so Richterin Karin Fahlberg. Das Urteil der 27-jährigen Angeklagten ist bereits rechtskräftig, seins noch nicht.

Ein Schlüsselmoment

Während der Verhandlung wird die Tragik der Umstände deutlich. Denn beide Angeklagten sind süchtig. Nach Drogen und Alkohol. „Ich bin seit zwei Wochen clean“, sagt die werdende Mutter. Außer ihr selbst scheint allen anderen Anwesenden im Gerichtssaal die Tragweite dessen bewusst zu sein. „Haben Sie schon einmal ein Crystal-Baby gesehen?“, fragt Richterin Karin Fahlberg. „Das wollen sie nicht.“ Beim werdenden Vater fließen die Tränen. Sie sprechen von Plänen und Träumen – eine gemeinsame Wohnung, arbeiten gehen, das Kind groß ziehen, vielleicht irgendwann mal ein Häuschen. Zuvor aber erst einmal eine Therapie, für beide. Um von den Drogen wegzukommen, aber auch, um die Traumata aus der Kindheit zu lösen. „Ich will irgendwann mal wieder glücklich sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt“, sagt der 32-Jährige. Der zweite Prozesstag am Montag schien ein Schlüsselmoment für das junge Pärchen zu sein. Hoffentlich. Nur der Stapel Akten, der sich noch im Amtsgericht Döbeln türmt, schwebt wie eine dunkle Wolke über dem Angeklagten. Seine nächste Verhandlung ist schon in wenigen Tagen.

Von Stephanie Helm