Drogen und Bargeld bei zwei Hausdurchsuchungen in Döbeln-Nord gefunden

Zwei Dutzend Beamte der Kriminalpolizei und des Einsatzzuges der Polizeidirektion Chemnitz durchsuchten am Dienstagvormittag zwei Wohnungen in der Straße der Jugend und der Westfälischen Straße in Döbeln-Nord. „Es handelte sich um einen Einsatz im Auftrag der Staatsanwaltschaft im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens“, sagte dazu Doreen Göhler von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Beamten verließen mit mehreren Beuteln die Wohnungen, die wohl sicher gestellte Beweismittel enthielten. Gefunden wurden nach Polizeiangaben geringe Mengen an Betäubungsmittel und eine größere Menge Bargeld.

Zu Alter und Identität der beiden Tatverdächtigen wollte Doreen Göhler mit Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren keine Auskünfte geben.

Von Thomas Sparrer