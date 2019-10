Zweieinhalb Jahre schon ist der „Blaue Steg“, eine kleine Brücke in Pulsitz, gesperrt. Viele Bürger wünschen sich die kleine Überführung zurück, manche fordern den Abriss. So oder so: Es muss sich etwas tun, die schon eingewachsene Absperrung soll endlich verschwinden.