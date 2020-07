Ist Leisnig nun zeitlich näher dran am Drogeriemarktbau oder Hartha? Derzeit passiert nicht viel. Dabei hat Hartha seit einem Jahr die Bauerlaubnis. „Sieht so aus, als würden die Deals auf ganz anderer Ebene gemacht als in Rathäusern und anderen Behördenstuben“, kommentiert Redakteurin Steffi Robak.