Drogeriemarkt steht auf Roßweins Wunschliste

Roßwein

Was brauchen die Roßweiner in ihrer Stadt, was fehlt ihnen bisher? Zumindest was die Einkaufssituation betrifft, ist man in dieser Frage jetzt wahrscheinlich bald ein kleines bisschen schlauer. Im Stadtrat am Donnerstagabend wird das in Auftrag gegebene Einzelhandelskonzept vorgestellt. Erforderlich geworden war die Erstellung eines solchen, um für Maßnahmen im Stadtumbau Fördermittel beantragen zu können. Ab einer Fläche von 700 Quadratmetern sind Ansiedelungen bei der Stadt genehmigungspflichtig. Das Einzelhandelskonzept soll auch dahingehend eine Entscheidungsgrundlage sein.

Ein Wunsch, den nicht erst das neue Einzelhandelskonzept zutage gefördert hat, ist ein Drogeriemarkt. Ein solcher stehe schon länger auf der Soll-Liste der Stadt, bestätigt Bürgermeister Veit Lindner (parteilos). Viele andere Möglichkeiten für den Einkauf von Waren des täglichen Bedarfs haben die Roßweiner ja. Einen weiteren Discounter will die Stadt nicht ansiedeln – auch um das zu unterstreichen, sei ein Einzelhandelskonzept gut. Mit Penny, Edeka, Lidl im Stadtgebiet ist man gut bedient.

Anzeige

Potenzial – nicht nur, aber auch für die eventuelle Ansiedlung eines Drogeriemarktes – hat nach Meinung des Stadtoberhauptes der Einkaufskomplex an der Haßlauer Straße. Das Objekt ist ein Bau aus den 90er Jahren und vor allem auch energetisch gesehen täte dort eine Sanierung not. Positiv bewertet Veit Lindner, dass der Komplex von dem bisher englischen an einen westdeutschen Eigentümer übergegangen ist, der offenbar mehr Interesse an der Weiterentwicklung des Objektes hat. Zumindest sei seit dem Eigentümerwechsel auch das Umfeld der Anlage in Ordnung gebracht, der bewaldete Hang aufgeräumt worden. Was die Auslastung des Gebäudekomplexes angeht, gibt es ohne bauliche Veränderungen derzeit keine Spielräume. Mit Edeka, KiK, Tedi und einem Friseur sind alle verfügbaren Ladenlokale belegt. Aber es gäbe Platz für Erweiterungen in der Fläche. Nicht nur unter den Spitzdächern verberge sich jede Menge ungenutzter Raum.

Weitere LVZ+ Artikel

Wer neugierig darauf ist, was das Einzelhandelskonzept der Stadt empfiehlt, kann am Donnerstagabend beim Stadtrat ab 17.30 Uhr zuhören. Behandelt wird das Thema im öffentlichen Teil als Tagesordnungspunkt 5.

Stadtrat Roßwein, Donnerstag, 17.30 Uhr, großer Rathaussaal – weitere Themen: Ab- und Neuberufung Wanderwegewart, Bauanträge, Verkaufsoffene Sonntag im November und Dezember, Informationen des Bürgermeisters.

Von Manuela Engelmann-Bunk