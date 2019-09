Drohender Rechtsstreit gefährdet Eröffnung der neuen Döbelner Sporthalle

Döbeln

Bis Jahresende soll der Neubau der Sporthalle in Döbeln-Nord fertig sein. Wann sie jedoch in Betrieb gehen kann, steht derzeit noch vollkommen in den Sternen.

Ein drohender Rechtsstreit zwischen der Stadt und der Fassadenbaufirma, welche auch das Fensterband unter dem Dach der Zweifeldsporthalle einbaute, schwebt wie ein Damoklesschwert über dem gesamten Projekt. Die Stadt möchte sich zu dem schwebenden Verfahren deshalb am liebsten gar nicht äußern. Fakt ist aber, dass im Moment noch versucht wird, außergerichtlich eine Einigung zu erzielen. Denn geht der Fall vor Gericht, könnte es länger dauern, vor allem mit der Eröffnung der dann eigentlich fertigen Sportstätte.

Nachweise fehlen offenbar

Für die Fensterbänder unter dem Dach waren nach DAZ-Informationen spezielle Fenster ausgeschrieben, die mit Motoren geöffnet und geschlossen werden können. Dafür werden entsprechende Nachweise und Zertifikate verlangt. Für die eingebauten Fenster konnten diese Nachweise bisher nicht vorgelegt werden. Ohne diese Papiere wird es aber keine Abnahme und keine Betriebserlaubnis geben. Denn sollte ein abprallender Ball beispielsweise ein Motorteil von den Fenstern unter der Decke zu Fall bringen und ein Kind verletzen, spätestens dann sind die fehlenden Nachweise nicht nur eine Versicherungs- sondern für alle Bauverantwortlichen auch eine Haftungsfrage, die sogar im Gefängnis enden könnte.

Andere Gewerke vorgezogen

In der Halle wird unterdessen zügig weiter gebaut. Denn der Streit hat die Arbeiten schon ordentlich ausgebremst. So waren zunächst die Gerüste vom Fenstereinbau einige Zeit länger stehen geblieben. Deshalb konnten die Sportbodenbauer nicht ihre Arbeit beginnen. Damit wuchsen die Probleme im eng gestrickten Zeitplan. Denn nachfolgende Gewerke konnten nicht wie geplant starten. Das brachte diesen Handwerkern auf anderen Baustellen wieder Terminprobleme ein. Einige Handwerker hatten etwa Aufträge an Schulen für die Sommerferien angenommen, die in den Ferien abgearbeitet werden mussten. Das heißt diese Handwerker wurden dann von der Baustelle in Döbeln-Nord abgezogen.

Sozialtrakt schon fast fertig

„Wir haben versucht, alle Abläufe zu optimieren, haben Arbeiten im Foyer, im Mehrzweckraum und im Sozialtrakt der neuen Sporthalle vorgezogen“, sagt Döbelns Baudezernent Thomas Hanns. Dies alles reichte aber nicht, dass der Gesamtbauzeitenplan noch eingehalten werden kann. Die Bauunternehmen sagten aber zu, alle Arbeiten, die möglich sind, zu forcieren, um Zeit aufzuholen. Dazu zählen unter anderem auch die Arbeiten am Hallenboden. „Im Sozialtrakt der Sporthalle sind die Fliesenleger, Elektriker und Maler am Werk. Hier sind wir zu 85 Prozent fertig. Wir bauen weiter, sofern es den drohenden Rechtsstreit nicht unmittelbar tangiert“, sagt Bauamtsleiter Erik Bauamtsleiter.

Ursprünglich sollte der Sporthallenneubau schon im September in Betrieb gehen. Er ist wichtig, weil die alte Sporthalle hinter der Grundschule aus dem Jahr 1984 nicht mehr den heutigen Anforderungen. Der Neubau soll auch die uralte Sporthalle an der Staupitzstraße ersetzen. Runde 4,2 Millionen Euro wird der Sporthallenneubau kosten, 2,5 Millionen Euro trägt die Stadt Döbeln. 1,7 Millionen Euro steuert der Freistaat Sachsen als Fördermittel bei.

Kommentar: Wenn Qualität auf der Strecke bleibt Der Sporthallenbau im Raum Döbeln steht gerade nicht unter dem besten Stern. In Roßwein sorgte eine undichte Leitung für einen beträchtlichen Wasserschaden im Neubau. Weil dieser für viel Geld behoben wird, ist die Halle dort gerade nicht nutzbar. Ein offenbar kleiner Montagefehler zeigte dramatische Wirkung. Menschliches Versagen vermutlich – davor ist keiner gefeit. Drama Nummer zwei: Bei der neuen Zweifeld-Sporthalle in Döbeln-Nord ist die pünktliche Inbetriebnahme in Gefahr, weil nach Aussage der Stadtverwaltung nicht die Fenster eingebaut wurden, die vertraglich vereinbart waren. Die Stadt fühlt sich im Recht. Doch es kann sehr lange dauern, bis ihr das ein Gericht bestätigt. Bis dahin wäre die Halle wohl nicht nutzbar. Deshalb sucht die Stadt nach anderen Lösungen. Was bleibt, ist der Eindruck, dass in Zeiten von Bauboom und übervollen Auftragsbüchern, von Zeitdruck und teils utopischen Bau- und Materialpreisen die Qualität auch schon mal auf der Strecke bleibt. o.buechel@lvz.de

Von Thomas Sparrer