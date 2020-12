Druckfrisch: Ostraus erster Kalender ab sofort erhältlich

Ostrau

Er ist da: Seit Anfang der Woche liegt der allererste Kalender der Gemeinde Ostrau druckfrisch zum Verkauf bereit. Denise Pönitz, Sekretärin des Bürgermeisters, hat das Projekt aus dem Boden gestampft – gemeinsam mit Bürgern, die ihre schönsten Bilder aus dem Gemeindegebiet zur Verfügung stellten. Knapp 40 Fotos standen am Ende zur Auswahl. Die zwölf Bilder, die es in den Kalender hinein geschafft haben, sind auch auf dem Deckblatt des Kalenders zu sehen. Ab sofort ist das gute Stück für zehn Euro erhältlich. Der Kalender kann in der Gemeindeverwaltung, der Apotheke und im Blumengeschäft „Schöne“ gekauft werden. Weil der Ostrauer Kalender eine Premiere ist, orderte Denise Pönitz vorerst nur 100 Exemplare. Schnell sein lohnt sich also, denn erste Vorbestellungen gab es schon, da war der Kalender noch nicht mal gelayoutet.

Von Stephanie Helm