Dürrweitzschen: Obstland im Millionen-Minus

Dürrweitzschen

Wie bereits im Vorjahr muss die Obstland Dürrweitzschen AG für das Geschäftsjahr 2020 ein wirtschaftliches Minus verkraften. Ein Jahresverlust von etwa 2,5 Millionen Euro schlägt zu Buche. Er muss aus den Gewinnrücklagen ausgeglichen werden.

Weniger Tochterunternehmen

Zur jährlichen Hauptversammlung am Donnerstag – wie im Vorjahr erneut virtuell – ging es nach den Berichten von Vorstand und Aufsichtsrat um Konsequenzen: Der Konzern wird in den nächsten zwei Jahren restrukturiert. Dies schließt laut dem Vorstandsvorsitzenden Mathias Möbius unter anderem ein, dass die Zahl der Tochterunternehmen reduziert wird.

Zum Schrumpfungs-Instrumentarium gehört außerdem: Personal wird weiter abgebaut, die Obstanbaufläche um 160 Hektar reduziert. Die Handlungsoptionen reichen bis ins Detail. So wird in der Neugreußniger Kelterei die Produktpalette von momentan 90 Erzeugnissen um einiges verkleinert.

Die Obstland Vermarktungsgesellschaft werde, wie bereits zuletzt erfolgt, Ware aus anderen Anbaugebieten zum Zwecke der Weitervermarktung ankaufen, da das eigene Ernteaufkommen nicht ausreicht. Vor diesen einschneidenden Entscheidungen zogen Vorstand und Aufsichtsrat ein externes Unternehmen zur Beratung hinzu.

Umsturz in Leitungsebene

Gravierende Veränderungen zeigen: Die Umstrukturierung läuft bereits, mit sichtbaren Veränderungen an mehreren Leitungspositionen. So liegen Geschäftsführerbefugnisse mehrerer Konzerntöchter aus der Sparte Obstproduktion nun in den Händen von nur einer Person, nämlich von Erik Buitenhius. Die vorherigen Inhaber der Positionen wurden umgesetzt oder verließen das Unternehmen, teils auf eigenen Wunsch beziehungsweise aus persönlichen Gründen. Weitere der jüngsten personellen Veränderungen in Leitungspositionen betreffen neben der Sparte Obstbau die Geschäftsführer-Positionen der Kelterei in Neugreußnig, der Sachsenobst Vermarktungsgesellschaft Dürrweitzschen sowie der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Ablaß. Buitenhuis wurde zum 30. Juni als Vorstand berufen. Sein Vorgänger Jan Kalbitz, dessen Vertrag als Vorstand noch bis zum Sommer 2021 gelaufen wäre, wurde als Vorstand abberufen und verließ das Unternehmen.

Per Abstimmung der Aktionäre, per Briefwahl beziehungsweise ebenfalls online, hat die Mehrheit der stimmberechtigten Hauptversammlungs-Teilnehmer die Vorstände Kalbitz und Möbius für das Geschäftsjahr 2020 entlastet. Neben den defizitären Ergebnissen einzelner Konzerntöchter stehen die positiven Umsatzerlöse der Elektro GmbH Mutzschen mit rund 400 000 Euro und der Mildensteiner Baugilde mit zwei Millionen Euro.

Baugewerbe schafft Ausgleich

Laut Möbius sind diese Unternehmen aus dem Baugewerbe ein wichtiges wirtschaftliches Korrektiv für den Gesamtkonzern. In dem Zusammenhang würdigte Möbius das Wirken des im Mai verstorbenen Geschäftsführers Dirk Morgenstern. Seine Nachfolge trat Matthias Masur an. Für die gesamte Obstland AG wird laut Möbius 2021 ein Jahresüberschuss von rund 360 000 Euro angesteuert.

Von Steffi Robak