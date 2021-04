Waldheim

Am Freitag ist der deutsche Tag des Bieres. Dieser lässt sich besonders gut in Waldheim begehen. Besonders gut, weil dort die Brauerei Richzenhain Bier braut und an einem Automaten feilbietet. Dieser lief den ganzen Winter über und versorgte die Kundschaft mit Richzenhainer Bier. Drei Sorten haben die Adams jetzt im Angebot, die seit 2018 wieder Bier in Richzenhain brauen.

„Wir haben als dritte Sorte ein Dunkelblondes im Angebot, das nach Nürnberger Art gebraut ist“, sagt Brauereibesitzer Olaf Adam. Es hat eine leicht rötliche Farbe. Die fränkische Stadt gilt als deutscher Ursprungsort des Rotbieres. Das Dunkelblonde aus Richzenhain ist etwas stärker, hat einen Alkoholgehalt von sechs Volumenprozent. Normal sind um die fünf Prozent. Einen Maibock setzen die Adams nicht an, aber dafür ein Märzenbier. Und zum Jahresausklang ist ein Winterbock als dritte saisonale Sorte geplant. Und das ganze Jahr über gibt es natürlich das Dunkle und das Pils.

Olaf Adam hofft, am Himmelfahrtstag, landläufig „Männertag“ genannt, die Gäste wieder persönlich bewirten zu können. Einen coronakonformen Becherausschank würde er da gerne anbieten. Zeitlich noch etwas später im Jahr angesiedelt ist das Brauereifest im September. „Das kleine Geschäft läuft gut“, beschreibt Olaf Adam, wie Brauerei durch die Corona-Zeit kommt. Der Automat ist gut frequentiert, da kommen sogar Stammkunden hin. Seit einem Jahr gibt es das Richzenhainer Bier in Flaschen. Der Automat ist Corona zu verdanken. Denn so lässt sich der in Flaschen abgefüllte Gerstensaft kontaktlos an die Kunden bringen.

Olaf Adam an den Braukesseln, dem Herzstück der Richzenhainer Brauerei. Quelle: Sven Bartsch

Die Einnahmen aus der Vermietung und Bewirtung in der Partyscheune fehlen den Richzenhainer Brauleuten jedoch, die ein weiteres finanzielles Standbein der Brauerei ist. Ganz früher standen in der ehemalige Remise der Brauerei die Bierkutschen. Die Adams bauten sie zur Feierscheune für 120 Gäste mit Tanzfläche um. Olaf Adam wünscht sich daher, dass die Impfkampagne noch mehr Fahrt aufnimmt, damit die Corona-Einschränkungen bald der Vergangenheit angehören.

Seit Juli 2018 wird in Richzenhain wieder Bier gebraut – pünktlich zum runden Geburtstag der alten Richzenhainer Brauerei. Bis dahin lag der Braubetrieb 23 Jahre lang brach. Ziel war es, ihn wieder zum 120-jährigen Bestehen der Brauerei aufzunehmen, die 1898 gegründet wurde. Dieses Ziel haben Olaf Adam und seine Frau Anja geschafft. Sie hat das Brauen übernommen. Problematisch ist bei der Bierherstellung nur das Waldheimer Leitungswasser. So, wie es aus der Leitung kommt, ist es dafür nicht geeignet. Denn das Wasser stammt aus Tiefbrunnen, getäuft in Ostrauer Kalkstein. Darum arbeitet hier eine Anlage, die dem Wasser den Kalk entzieht und es weicher macht.

Von Dirk Wurzel