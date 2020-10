Dunkler Himmel über der Sternwarte Hartha

Hartha

Die globale Corona-Pandemie legte im Frühjahr vieler Orts das öffentliche Leben lahm. Und auch in den kommenden Monaten könnte uns dieses Schicksal wieder ereilen. Doch auch wenn alles still zu stehen scheint, so dreht sich die Welt doch weiter. Und sie ist nicht natürlich nicht der einzige Himmelkörper der stetig in Bewegung bleibt. In Hartha gibt es wohl keinen besseren Ort, dies festzustellen, als die Sternwarte. Hier lassen sich die verschiedensten Akteure im All am besten beobachten.

Vier Jahreszeiten und ein extrem großes Teleskop

Am Freitag Abend können Hobbyastronomen und die, die es noch werden wollen, auf ihre Kosten kommen. Die Sternwarte Hartha hat Interessierte zu Vorträgen und einem gemeinsamen Beobachtungsabend eingeladen. Am frühen Abend findet zunächst ein Vortrag speziell für Kinder statt: „Die Jahreszeiten – wie entstehen sie und was haben diese für Auswirkungen auf der Erde“. Danach folgt ein Vortrag über das ELT, das Extremely Large Telescope der Europäischen Südsternwarte. Es soll 2025 fertiggestellt werden. Und es wird wirklich extrem groß. Der Hauptspiegel soll einen Durchmesser von 39 Metern haben. Es wäre somit das weltweit größte optische Teleskop.

Anzeige

Die Veranstaltungen sind bereits ausgebucht. Auch, weil die Besucherzahlen stark limitiert werden mussten. Auf Grund der immer stärkeren Ausbreitung des Corona-Virus und der damit einhergehenden Hygienemaßnahmen dürfen nur bis zu zehn Personen den Vorträgen beiwohnen – Vortragende inklusive. Es könnten die vorerst letzten Vorträge in diesem Jahr sein.

Wie wird es weitergehen?

„Wie es in den nächsten Monaten weitergeht, können wir jetzt noch nicht sagen. Aber mit den ansteigenden Covid-19-Fällen könnte es sein, dass wir in diesem Jahr keine Veranstaltungen mehr anbieten können“, sagt Rico Raudzus aus dem Vorstand der Sternwarte. „Wir hoffen, dass wir am letzten Freitag der Herbstferien noch einen Vortrag für Kinder halten können. Wir wollen die Kinder nicht hängen lassen. Im Moment können auch wir nur auf Sicht fahren.“

Von Tim Niklas Herholz