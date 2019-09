Wirtschaft regional - Durch schwere Zeiten und Flut: Firma Knobloch feiert 150 Jahre Mitarbeiter, Ehemalige und Vertreter aus Wirtschaft und Politik feierten am Freitag das 150-jährige Bestehen von Deutschlands ältester Briefkastenfirma.

Mitarbeiter und Gäste feierten am Freitag am historischen Standort an der Waldheimer Straße den 150. Firmengeburtstag. Quelle: Sven Bartsch