Durchsuchung in Döbeln: Polizeikräfte in der Dresdner Straße im Einsatz

Döbeln

Mehrere Einsatzwagen der Polizei, davon zwei Mannschaftswagen, sammelten sich am Donnerstagmorgen auf der Dresdner Straße in Döbeln. Bewaffnete Beamte drängten sich im Hauseingang eines Mehrfamilienhauses. Reporter vor Ort berichten auch von einem Hund, der im Einsatz war. Zudem wurde eine männliche Person in einem Krankenwagen ins Krankenhaus transportiert – begleitet von einem Polizeibeamten. Neben mindestens zehn Polizeibeamten war auch das Döbelner Ordnungsamt am Einsatzort. Wie Daniela Koenig von der Pressestelle der Polizeidirektion CHemnitz auf Nachfrage von lvz.de mitteilt, handelt es sich bei dem Einsatz um Durchsuchungsmaßnahmen im Rahmen eines Ermittlungsverfahren.

Dieser Beitrag wird fortlaufend aktualisiert.

Von DAZ