Mochau

Ein Jahr vor dem eigentlichen runden Geburtstag geht am kommenden Wochenende bei Traktor Mochau die Post ab. Der 69 Jahre alte Verein lädt nach drei Jahren Pause wieder zum großen Sommerfest auf seinen Sportplatz in Mochau ein. Schon am Freitagabend haben die Mannen um Vereinschef Christian Fischer einen Paukenschlag auf die Beine gestellt. Gegen ein gemischtes Team der aktuellen Männermannschaft und der Alten Herren aus Mochau wird die Dynamo-Dresden-Traditionsmannschaft mit Größen wie Dixie Dörner und vielleicht auch Ulf Kirsten auf dem Rasen in Mochau antreten. Einlass ist um 18 Uhr. 18.30 Uhr wird das Freundschaftsspiel angepfiffen. „Danach wollen wir am Freitagabend noch bei Musik und Getränken gemütlich zusammen feiern“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Am Samstag laden die Männermannschaft und die Alten Herren von Traktor Mochau zu einem Fußballturnier ein. Die Seehunde aus Mochau sorgen für eine Motorshow und Rennfahrer Tony Koitsch wird mit seinem Rennwagen vorbeikommen.

Erste Männermannschaft auf der Bühne

Am Abend gibt es noch ein Pearl-Ball-Turnier. Dabei werden alle Spieler in übergroße gepolsterte Bälle gesteckt, um dann gegeneinander Fußball zu spielen. Bei dem Freizeitspaß hat jeder die gleichen Chancen, ob Fußballspieler oder nicht. Richtig lustig wird es am Abend auch im Festzelt bei der großen Party. Durchgesickert ist, dass die erste Männermannschaft nach dem sportlichen Aufstieg in dieser Saison nun auch auf der Bühne stehen will und Stars imitieren wird. Schon bei der Weihnachtsfeier haben die Spieler für diese Gaudi geprobt.

Am Sonntag geht das Sommerfest bei Traktor Mochau mit einem C-Jugendturnier weiter. Zudem sind ein Tischtennisturnier angesetzt, kommen die Döbelner Bogenschützen und die Mochauer Feuerwehr vorbei und es werden die Hauptpreise der Tombola ausgelost. Kleingewinne gibt es für die Tombola-Lose das ganze Wochenende zu gewinnen. Doch alle Lose kommen wieder in die Trommel, um am Sonntag bei der Verlosung des Hauptpreises teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es zwei VIP-Tickets für ein Zweitliga-Heimspiel von Dynamo Dresden.

Von Thomas Sparrer